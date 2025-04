Review: Forza Horizon 5 op de PS5

De laadklep van het Horizon cargo vliegtuig wordt eindelijk geopend voor alle PlayStation-racers boven het aller grootste autofestival in Mexico. Forza Horizon 5 verschijnt volgende week eindelijk op de PlayStation 5 en wij hebben deze goed geoliede motor al even voor jou warm gedraaid. Dit is onze Forza Horizon 5 review, voor de PlayStation 5 (Pro).

“We are doing it so much better!” Dat is wat je hoort terwijl je voor het eerst met je vier wielen het smeulende asfalt raakt in Forza Horizon 5. Een magisch moment uit 2021, maar ook 4 jaar later op de PlayStation 5 blijft dit moment magisch. Playground Games zet met dit moment een statement die ze in 4 jaar tijd niet hebben moeten aanpassen, want ja, ze hebben gelijk – ze doen het gewoon zoveel beter.

Het volledige pakket

Forza Horizon 5 lanceert op de PlayStation 5 en stelt vanaf het eerste moment gelijk alle content beschikbaar. Dat is de Hot Wheels uitbreiding, maar ook de Rally Adventure uitbreiding en de gloednieuwe REALMS update die vanaf 25 april op elk platform speelbaar is. Zodra je de Premium Edition van de game besteld krijg je ook gelijk toegang tot al deze DLC en verschillende extra’s zoals een viplidmaadschap en tientallen auto’s om gelijk mee rond te rijden. Het enige kleine nadeel aan dit overcomplete pakket is dat deze wel gewoon € 99,99 kost. Het basisspel heb je daarentegen voor € 69,99, maar ook dat is geen strakke prijs voor een bijna 4 jaar oude game.

Daarmee hebben we gelijk de pleister eraf getrokken want verder is er heel weinig op te merken aan Forza Horizon 5 op de PlayStation 5. Het is nog steeds de beste Open Wereld Arcade racer op de markt. Doordat de game al ruim 4 jaar is ingereden heb je een zo goed als naadloze ervaring op de PlayStation 5 met echt enorm veel content, verschillende soorten races, miniverhaallijntjes en ook nog eens enorm veel content gegenereerd door andere Forza Horizon spelers. Deze zijn vaak ook echt enorm leuk en doen je wellicht denken aan de vele custom modes gemaakt in GTA Online. Ik kan met een gerust hart vertellen dat je makkelijk meer dan 100 uur kunt spenderen in deze game en nog steeds niet uitgereden bent.

PlayStation 5 (Pro)

Forza Horizon 5 op de PlayStation 5 Pro is wellicht de beste versie van de game die je kunt spelen op een console. Zo biedt Forza Horizon 5 op de PlayStation 5 twee vooraf ingestelde speelmanieren aan: Performance of Quality. In Performance richt de game zich op 60FPS met een lagere grafische instelling en in de Graphics Mode ziet de game er gelikter uit, maar is de frametarget maar 30 FPS. Op de Pro versie heb je nog steeds de keuze tussen Quality en Performance, maar is de Performance nog steeds 60 FPS, met verbeterde graphics vergeleken met de basis PlayStation 5. De Quality Mode is het interessantst op de Pro versie want deze voegt tijdens races en free roam namelijk Ray Traced reflecties toe. Dit ziet er enorm gelikt uit, maar je moet er wel de helft van de frames voor inleveren. Ik heb beide versies geprobeerd en vind ze beide enorm fijn op hun eigen manier, al had ik hier toch graag nog een middenweg in gezien met wellicht een iets minder gedetailleerde Ray Tracing en 40 FPS. Ik heb in voorgaande games gemerkt dat dit toch vaak de sweet spot is.

Naast de grafische instellingen maakt de game uiteraard gebruik van de DualSense features voor haptische feedback waardoor je andere feedback krijgt op basis van het terrein waar je op rijdt en krijg je weerstand in de triggers bij het gas geven en remmen.

Om Forza Horizon 5 te spelen op de PlayStation 5 moet je een Microsoft account koppelen aan je PlayStation Network. Dit wordt van je gevraagd zodra je de game voor het eerst opstart. Indien je eerder Forza Horizon 5 hebt gespeeld op de Xbox of pc betekent dit helaas niet dat je je voortgang mee hebt genomen. Omdat je je Microsoft account gekoppeld hebt, zie je wel nog steeds de Leaderboards van jou en je vrienden. Ook alle eerdere prestaties blijven dan opgeslagen. Zo had ik bijvoorbeeld meer 150 Bonus bordjes kapot gereden op Xbox, maar op de PlayStation 5 bleef hij deze dus ook aangeven, terwijl ik daar dus vanaf 0 begin. Lang verhaal kort: Voortgang, auto’s, geld en levels neem je niet mee. Leaderboards statistieken wel. Je behoud ook je Xbox Gamertag tijdens het spelen van de game op PS5. Eerder ontgrendelde Xbox Achievements worden daarentegen niet omgezet in trofeeën. Deze moet je allemaal opnieuw gaan verdienen. Voor de trofeejagers is er genoeg te doen, want de game inclusief uitbreidingen hebben samen 165 trofeeën!

REALMS

Nieuw voor alle Forza Horizon 5 spelers is de toevoeging van REALMS. Deze update voegt eerdere custom content toe als permanente locaties om in rond te rijden met je vrienden, of alleen om een zo veel mogelijk skillpunten op te bouwen in een korte tijd. Het is een beetje een soort van Tony Hawk’s Pro Skater in racegame formaat waarin je in soms echt hele toffe locaties alles uit de kast trekt om een mooie score op te zetten. Er zijn in totaal 11 locaties, waaronder enkele gloednieuw. Iedere locatie heeft ook 5 uitdagingen waarmee je nieuwe beloningen kunt vrijspelen waaronder een aantal hele nieuwe auto’s. Waardoor het totaal aantal auto’s die je in Forza Horizon 5 kunt verzamelen nu meer dan 900 is!

Het is bij lange na geen uitbreiding in dezelfde geest als Hot Wheels of Rally Adventure, maar voor co-op vermaak is dit wel een hele toffe toevoeging.

Verdict

Forza Horizon 5 is zelfs 4 jaar na de release nog steeds de beste Open Wereld Arcade racer op de markt. Alhoewel Horizon 4 mijn persoonlijke favoriet is, kan ik niet anders dan bekennen dat ik me wederom uren heb vermaakt met deze overcomplete game op de PlayStation 5. Het blijft ook wel een beetje onwerkelijk om deze game te zien op het startmenu van de PS5. Panic Button en Playground Games zijn above en beyond gegaan om dit volledige racepakket apk-gekeurd en al af te leveren bij Sony voor alle PlayStation-coureurs. Zelfs alle bonuscontent en samenwerkingen met andere Microsoft merken zitten er nog in waardoor je je als PlayStation speler echt welkom voelt in deze cross-play wereld voor motorsport liefhebbers.