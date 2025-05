Een ervaring over het concert van een van de meest bekende en meest bekeken series uit mijn jeugd: Avatar the Last Airbender. Als groot fan moest ik natuurlijk dit concert bezocht hebben. Dit belooft een duik terug in die 4 elementen met een centraal episch verhaal waar de epische muziek ook bij hoort.

Avatar the Last Airbender in Concert is georganiseerd door o.a. Nickelodeon, Jeff Adams (de serie editor) en Jeremy Zuckerman (de componist van de serie). Door zoveel inbreng in de organisatie vanuit de oorspronkelijk betrokken mensen bij de serie, kan dit niet anders dan een compleet authentieke ervaring zijn.

Het begint met de opkomst van de dirigent die wil duidelijk maken dat het publiek er klaar voor is en zet de toon door je te laten meeschreeuwen. Het is een kleine zaal, compact, maar goed zodat je met je neus op het beeld en het orkest zit. Ja, want er zit beeld bij. Ze laten fragmenten zien van de serie om kracht bij de muziek en de emotie te zetten. Het geeft je een heel immersief gevoel vanaf het moment dat het orkest de eerste track speelt.

Ze laten op het beeld de Boeken (seizoenen) van de serie zien met de bijbehorende track naam! Het pakt je meteen, de muziek met de bekende stemmen en beelden van vroeger. Het brengt je weer op de bank toen je klein was en niet kon wachten de nieuwste episode te kijken!

Het publiek is enthousiast en het wordt aangemoedigd door de dirigent om, als je je favoriete personage/scène ziet, dit te delen en mee te schreeuwen/klappen. Persoonlijk ben ik niet zo van het uitbundig en luid delen van de emotie tijdens zo’n voorstelling daar ik wil opgaan in de muziek en de scènes, het breekt een beetje mijn immersie als dit verstoord wordt door het uitbundige geschreeuw van het publiek. Ik wil daarmee wel zeggen dat de organisatie top is en dat ze het publiek leuk proberen mee te krijgen en je ziet dat de muzikanten net zo’n fan van de franchise zijn als de mensen die er zitten in het publiek bij Avatar the Last Airbender in Concert.

De montage van de beelden is ook heel goed in elkaar gezet, tijdens de juiste momenten in de muziek de juiste beelden zien, de emotie van de karakters of de kracht van een Agni Kai gevecht (van de Firebenders).

Emoties tot en met bij Avatar the Last Airbender in Concert

En dan komt de soundtrack “Leaves from the vine”, de kenners of recente kijkers van de serie weten wat hiermee wordt bedoeld. Een eerbetoon aan de originele voice actor van Uncle Iroh. Het publiek is muisstil en kijkt naar de prachtige scène en neemt de muziek op zich. Je hoort de emoties door de zaal, het sniffen en stilzwijgend huilen van mensen. Dan de laatste frame en een groot applaus voor dit mooie stuk en eerbetoon. Dit was voor mij wel het meest pakkende deel van Avatar the Last Airbender in Concert, zo goed gedaan!

Dan is er een pauze van ca. 25 minuten. Na de pauze gaat het verder met boek 3 Fire. Nu is het laatste halfuurtje van het concert aangebroken. Hier is het wat rauwer met de muziekstijl omdat de personage verhalen tot een conclusie komen met de nodige emotie en krachtige uitingen daarvan. Niet te vergeten dat hier ook “Bloodbending” voor het eerst in het verhaal voorkomt, de muziek wordt meteen een beetje duister en griezelig omdat het bij de techniek past. Veel blaasinstrumenten met zo nu en dan een diepe trom slag en het koor met het hoge gezang. Die overigens de perfecte hoge noten halen tijdens de climax van de scène!

Climax met kippenvel

Dan komen we langzamerhand naar het laatste blok van Avatar the Last Airbender in Concert, omdat we dit zien aan de scènes en de titel van de tracks die worden afgespeeld op het beeld.

Laatste paar minuten, hier komt “The final Agni Kai” tussen Zuko en Azula. De viool solo, de slow drum, de scène zonder geluid, het pakt je helemaal alsof je het weer voor de eerste keer kijkt alsof je er midden in zit, onwijs goed!

Een van de laatste tracks/scenes: “Ozai & Aang”, de laatste fight scène, trommen, action, koor, gezang, special effects met lichten en de strijk instrumenten! Het is werkelijk prachtig en dit zijn kippen vel momenten. Tot op het moment dat Aang met de passende muziek Ozai’s firebending wegneemt (SPOILER ALERT ook al stamt de serie uit 2008!).

Je ziet in een uurtje of twee de hele serie eigenlijk nog een keer, dit lijkt heel kort maar de juiste scènes zijn gebruikt met goede bewerkingen zodat je toch de rode draad meekrijgt en het door het live orkest heel erg kan waarderen en dat de tijd omvliegt! Met op het einde de enorme waardering van het publiek met een staande ovatie uiteraard!

Als klein extraatje spelen ze, na de staande ovatie, uiteraard de “Secret Tunnel” track wat vanuit Avatar een van de bekendere meme songs is. De voorwaarde van de dirigent is dat iedereen mee moet zingen, dat hoefde je het publiek natuurlijk niet 2 keer te vragen!

A must see!

Uiteraard zijn we op het einde nog even langs de merchandise gelopen om wat goodies mee te nemen! Zo’n ervaring moet natuurlijk iets hebben waarmee je in de toekomst nog altijd hieraan kan denken.

We hebben voor jullie gemak hieronder het tourschema bijgevoegd voor de locaties en de optredes met website voor volgend jaar van Avatar the Last Airbender in Concert, want jawel ze komen óók weer naar Nederland toe!

Dus grijp je kans, dit is echt de moeite waard voor je innerlijke kind, een mooie muziek voorstelling en een pakkend optreden vol verschillende emoties die je gaat ervaren! Ga jij volgend jaar ook naar Avatar the Last Airbender in Concert?