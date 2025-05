Gears of War Reloaded komt naar de PlayStation 5

De volgende Xbox franchise sluit aan in de rij om te verschijnen op de PlayStation 5. Gears of War is ditmaal aan de beurt en verschijnt op 26 augustus op de PlayStation 5 in een remaster van de eerste originele game. De Reloaded titel verschijnt op dezelfde dag ook op Xbox, XCloud en Steam.

Het is één van de weinige titels die Xbox nog niet naar de PlayStation 5 heeft gebracht. Gears of War Reloaded bevat de campaig en multiplayer mode van de aller eerste game uit de franchise en brengt deze voor het eerst naar de Sony console. Xbox spelers die de digitale versie van Gears of War: Ultimate Edition al hebben, krijgen een gratis upgrade naar de Reloaded versie.

Met de 20e verjaardag in aantocht, wilt Microsoft een hele nieuwe playerbase verwelkomen binnen het universum van Gears of War. Volgend jaar is de franchise 20 jaar oud en dit betekent ongetwijfeld dat er iets tofs te wachten staat. Hier willen PlayStation spelers ook naar uit kunnen kijken. Daarom mogen zij vanaf 26 augustsus aan de slag met Gears of War Reloaded.

De game verschijnt op alle platformen tegelijk en kost ongeveer € 40. Zodra de game verschijnt kan je deze samenspelen met al je vrienden dankzij cross-play, maar ook cross-progression. Dit geldt voor alle platformen. Je kunt op PS5 dus verdergaan waar je ooit op de Xbox bent gebleven (mits je dus de Ultimate Edition al hebt en deze kunt upgraden).

Gears of War Reloaded is te spelen in 4K tot 120 FPS en komt vanaf dag één met het hele pakket die we kennen uit de Ultimate Editon. Je hebt dus alle optionele personages, alle multiplayer maps, extra campaign missies en cosmetische aanpassingen. Je kunt de campaign spelen in co-op met twee personen via splitscreen of multiplayer en de versus mode ondersteund 8 spelers.