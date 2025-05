Review: the Precinct

Het is nationale ‘andersomdag’ en dat betekent dat we het allemaal net even iets anders gaan doen. Wat als Rockstar met het maken van Grand Theft Auto juist de speler in de schoenen van een politieagent had gestopt in plaats van de sporen van een crimineel? Dan hadden we wellicht een game gekregen als The Precinct.

The Precinct is een semi-open wereld game met een top-down perspectief die lichtjes gekanteld is voor een heel mooi 3D-effect die Averno City (een fictieve stad, hevig gebaseerd op New York) beeldschoon in kaart brengt. In deze game spelen we als een politieagent en is het onze taak om de rangen te beklimmen en onderweg de straten schoon te vegen van gespuis en om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven. Parkeermeter verlopen? Bekeuring. Tegen de richting van het verkeer in geparkeerd? Bekeuring. Iemand neergestoken op straat? Bekeuring! Nee, hoor. Dan word je gewoon opgesloten in de cel. Althans, dat is de bedoeling, maar jij als ambtenaar in functie bepaald dat nog altijd lekker zelf.

The Precinct

We spelen politie-boefje in een game die zich vooral afvraagt: Wat als? We spelen GTA met een Uno Reversecard en beginnen onze dag met het uitdelen van een bekeuring in plaats van het stelen van een auto. We beginnen ons avontuur met een korte introductie die ons een beetje meer verteld over het verhaal in deze game. We spelen als Nick Cordell junior. Een groentje bij de politie en de zoon van de welbekende Nick Cordell senior. Een groot naam binnen de politiemacht van Averno City die helaas is te komen overlijden door een misdaad. Deze misdaad is gepleegd door een criminele bende die zo gevaarlijk is dat eigenlijk nog geen enkele agent de ballen heeft gehad om hier actief mee aan de slag te gaan. Wij als groentje vol goede moed beginnen ons avontuur dan ook heel timide met het uitschrijven van bonnetjes, maar het duurt niet lang voordat de game zich uitvouwt tot een typische Amerikaanse politiesoap met alle clichés uit het boekje. Het is en voorspelbaar verhaal, maar wel eentje die vermakelijk is en waar we zelf dit keer de hoofdrol in spelen.

Zoals ik al zei beginnen we met iets heel eenvoudigs, het uitschrijven van bonnetjes. Zo word je na iedere shift geïntroduceerd tot nieuwe gameplay mogelijkheden en soorten missies. Als ik zeg dat de game echt op GTA lijkt dan meen ik dat ook. Je kunt in het begin zelfs niet de hele stad verkennen, maar enkel een klein gedeelte hiervan. De brug is afgesloten en pas na de intromissies mag je de hele stad verkennen. Je politietaken zijn enorm divers, maar aan het begin van je dienst kies je waar je ingeroosterd wilt worden voor de aankomende dienst. Dit kan onder andere bestaan uit een patrouille in de auto, te voet, verkeerspolitie spelen, parkeerboetes uitschrijven of rondvliegen in een helikopter. Terwijl je op pad bent en bezig bent met je dagtaak kun je en zul je opgeroepen worden door de Dispatcher die je informeert over de live gebeurtenissen in de stad. Een winkeloverval, een vechtpartij, autodiefstal, drugsdeal en nog veel meer. Hier kun je dan op reageren om je dagtaak te pauzeren en aan de slag te gaan met iets wat spannender is.

Van sleur tot spanning

Ik denk dat The Precinct het agentenleven goed samenvat. Zo zijn je dagtaken vaak enorm saai en ben je vaak wat rondjes aan het rijden en schrijf je bonnetjes uit. Tot de oproep komt voor iets spannends. Plotseling moet je een of meerdere verdachten achtervolgen en gevangen nemen. Deze verdachten zijn enorm dynamisch in hoe ze reageren op de politie. Sommigen geven zich snel over, terwijl anderen tot het uiterste gaan om niet gepakt te worden. Gelukkig heb je als agent dan ook genoeg gereedschap om hier mee om te gaan. Zo heb je altijd de mogelijkheid om de verdachte te waarschuwen middels een luide kreet via bijvoorbeeld de politieauto of de helikopter, maar ook als je te voet achter je doelwit aanrent. Soms is dit al genoeg om de verdachte bij zinnen te wekken, maar meestal heb je grover geschut nodig.

Zodra je een achtervolging inschakelt, te voet, met de auto of per helikopter, bouw je een achtervolgingsmeter op. Zodra deze vol is, kun je die inzetten voor versterking, bestaande uit onder andere een extra patrouillewagen, een spijkermat, agenten te voet, een arrestatiebusje en nog een paar opties.

De boef eenmaal gevangen begint het echte werk pas. De straf. Je begint het oplezen van de rechten van de verdachte, waarna je goed moet bedenken welke strafbare feiten de verdachte zich aan heeft gewend. Dit kan bestaan uit bezit en activiteiten te voet en per voertuig. Als je een verdachte wilt oppakken die een auto heeft gestolen, maar er snel vandoor wilt gaan, is het niet per se alleen de autodiefstal waar je de verdachte voor wilt arresteren, maar is het naast de autodiefstal ook nog eens het overtreden van snelheidslimieten, resisteren van een arrest en wie weet zelfs nog het veroorzaken van schade of ongelukken. Als je de verdachte fouilleert kunnen daar ook nog eens extra strafbare feiten bijkomen. Als je eenmaal arrest hebt opgemaakt kun je er voor kiezen om de verdachte zelf naar het bureau te brengen of deze op te laten halen door een andere politiewagen.

Dit soort dingen blijf je eigenlijk de hele game herhalen, terwijl je langzaam de rode draad door het verhaal volgt en steeds kleine bewijsstukken vindt van de criminele bendes in de stad. Terwijl je je werk uitvoert krijg je XP per handeling die je doet waarna je stijgt in rangen en levels, waarmee je nieuwe dingen vrijspeelt zoals nieuwe politiewagens, wapens, soorten diensten en locaties.

Averno bruist van stijl

Averno City, de stad in The Precinct die hevig gebaseerd is op een grimmige New York City, alleen zoals je ze uit de politieseries kent, ziet er ongelofelijk mooi uit. Er zijn veel kleine details die de wereld levendig maken. Het hoge aantal NPC’s en auto’s op de weg geven een geloofwaardig gevoel en er is overal wel iets te zien of te doen. Ook het bureau waar je iedere dag begint en afsluit, ziet er echt zo uit zoals je het kent uit de vele Amerikaanse crime series. Het hele plaatje heeft een bepaalde uitstraling die enorm goed past bij deze game en de setting, al zie je wel dat het geen AAA-game is en er redelijk vaak assets gekopieerd en geplakt worden. Gelukkig is dit met het perspectief waarin je de game speelt niet heel erg storend.

Wat wel storend is, zijn de inconsistente bugs de soms wat haperige performance op console. Het is bij lange na niet verschrikkelijk, maar af en toe zit het je wel in de weg. Zo kom je wel eens vast te zitten, clippen objecten door elkaar, of doet de physics engine niet altijd wat het zou moeten doen.

Verdict

The Precinct is absoluut het proberen waard. Als je enerzijds fan bent van de vroegere GTA-games of de typische Amerikaanse crimeseries uit de 90 ’s en 00 ’s is dit echt een aanrader. Ook als je je afvraagt hoe het zou zijn om GTA andersom te spelen, biedt The Precinct je daar best een degelijk antwoord op. Al met al is het een vermakelijk avontuur waar je op je eigen tempo doorheen kunt spelen, al worden sommige gameplayelementen wel vrij snel eentonig, ook al zijn ze heel erg goed uitgedacht en uitgewerkt. Gelukkig worden er verschillende afkortingen geboden om hier iets sneller doorheen te spelen, maar besef je in ieder geval wel dat deze politiegame je niet in de hoofdrol zet van een over de top actieserie, maar meer een soap met her en der momenten van actie.