Review: Sennheiser HD 550

Het iconische vertrouwelijke geluid van Sennheiser keert terug in een headset die is bedoeld voor muziek én gaming? Dat moet wel geweldig zijn. Dat is ook wel zo, al komt deze headset met een aantal kanttekeningen waar de meeste gamers niet zo snel omheen kunnen.

Ik denk dat ik niet meer uit hoef te leggen wat Sennheiser is, of wat het doet. De marktleider op gebied van geluidsapparatuur staat al zo lang als ik leef bekend als een van de veiligste keuzes als het gaat om geluidsinstallaties in alle vormen en maten. De compactste vorm? Dat is een hoofdtelefoon en de HD 550 biedt enorm veel comfort zonder al te veel achterwegen te laten op het gebied van kwaliteit en toepasbaarheid. Dat is tenminste zo als je puur voor het geluid gaat.

Muziek en gaming

De Sennheiser HD 550 is op het gebied van geluid de beste headset in deze prijsklasse die ik de afgelopen jaren heb gedragen. Maakt dit het dan gelijk een ‘must cop’? Niet per se, maar misschien wel voor jou.

Als je van stevig geluid houdt met een volle bass die ondanks een diepe bass geen vertroebeling veroorzaakt in de mid- en hoge tonen? Dan zit je met deze headset goed. Het gaat tot een zo dergelijk niveau dat je “nieuwe klanken” hoort tijdens het luisteren van muziek of ambiance in een game. Het is hierbij echt niet zo dat deze koptelefoon opeens nieuwe geluiden toevoegt, maar meer dat je nu tonen hoort die je voorheen misschien niet (goed) hoorde omdat deze tonen op de achtergrond te snel wegvallen door overheersende tonen op de voorgrond, of een bass die eigenlijk alle andere tonen vertroebelt.

Het zuivere geluid wordt versterkt door het feit dat we spreken over een open-back koptelefoon. Dit betekent feitelijk dat de schelpen zich niet afsluiten van de ruimte om je heen en je dus geen Noise Canceling of iets dergelijks hebt. Omdat het dus een hoofdtelefoon is met een open achterkant, zorgt het er voor dat de lucht op een natuurlijke manier kan doorstromen en de afkaatsing van het geluid binnen de drivers en de behuizing zo min mogelijk de kwaliteit van het geluid kan beïnvloeden. Dat verschil hoor je wel, maar het is ook weer niet zo dat het geluid je helemaal omver blaast en je hiermee alle tekortkomingen van deze prachtig klinkende koptelefoon zomaar moet negeren. Want ondanks de vrij forse prijs (€ 300), is dit toch nog een instapmodel onder de audiofiele hoofdtelefoons, dan wel ook wel echt een goede.

Voor de gamer?

De doos van de hoofdtelefoon zegt dat het voor muziek en gaming is en daar kan ik me tot zekere hoogte in vinden. Sennheiser speelt alles eigenlijk wel heel erg safe met de HD 550 en durft geen risico’s te nemen. Zo zie je gelijk bij het openmaken van de doos dat het design heel bekend is voor een Sennheiser koptelefoon. Dat is prima, het is een design die voor mij synoniem staat voor mooi geluid. Daar kan ik mee leven. Waar ik minder makkelijk omheen kan, en waardoor ik voor mezelf ook wel kan concluderen dat het geen daily driver wordt, is het feit dat de koptelefoon bekabeld is en er onder andere ook geen microfoon in zit. Hierdoor wordt het al snel iets minder aantrekkelijk voor de gamer.

De koptelefoon komt met een kabel en een audiojack aansluiting. Geen USB, geen dongle. Dit betekent dat de use-case al wat beperkter wordt. Je kunt deze dus nog wel inprikken in je controller, PC of Nintendo Switch, maar tablet of telefoon doen al niet meer mee. Naast de kabel die je vaak al snel in de weg ligt mis je ook een microfoon en eigenlijk alle andere functies die je tegenwoordig kent van moderne audioapparaten (noise canceling, audio profielen en multi device support). Nu moet je je beseffen dat deze akoestische koptelefoon al deze features waarschijnlijk voor een zeer goede reden niet heeft, maar als je je product richt op de gamer, dan moet je ook voldoen aan de vraag. Als je nu al een redelijk goede headset hebt, is het onwaarschijnlijk dat je al deze features afschuift voor alleen beter geluid. Dus is deze koptelefoon nu echt voor de gamer?

Tenzij je zelf een hele degelijke set-up hebt met een losstaande microfoon en een audio amplifier, is dit misschien wel de upgrade die je zoekt in de kwaliteit van je gaming geluid. Een streamer of producent zou hiermee dus goed uit de voeten komen. Ben je echter een van de 99% andere gamers die gewoon lekker op de bank zit met een PlayStation 5 controller, of Nintendo Switch en communiceer je graag met je vrienden terwijl je aan het gamen bent? Dan zie ik weinig succes voor de HD 550 in jouw situatie. En laten we eerlijk zijn. De meesten van ons, zijn die laatste groep. Maar als je toch bij die ene 1% hoort en je hebt nog geen high-end koptelefoon? Dan is deze Sennheiser wel echt een hele sterke optie.

Verdict

Krachtig en zuiver geluid waar Sennheiser om bekend staat met een redelijk fiks prijskaartje (voor gaming headsets), maar een redelijke instapprijs voor audiofiele hoofdtelefoons zorgt niet voor de gouden Middenweg die je hoopt. De use-cases zijn daar gewoon te beperkt voor en dat komt onder andere door het gebrek aan een microfoon, de aanwezigheid van een kabel met enkel audiojack aansluiting en het gemis aan andere inmiddels gewende features. Het geluid dat je daar voor terugkrijgt, is wel echt subliem en daar kun je in deze prijsklasse niets van zeggen. Toch moeten we de koptelefoon afrekenen op de missende features die onmisbaar zijn voor de meeste gamers, maar als je bij het selecte groepje hoort, of gewoon echt op zoek bent naar een mooi en vol klinkende bekabelde open-back hoofdtelefoon, zit je met de Sennheiser HD 550 echt niet verkeerd.