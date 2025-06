Ape Escape meets Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Tijdens de laatste State of Play van Sony bracht Konami ons een nieuwe blik op Metal Gear Solid 3: Snake Eater, en daar was buiten Solid Snake ook een andere oude bekende te vinden.

Metal Gear Solid heeft sinds het vertrek van Hideo Kojima – een van de makers van de serie – bij Konami in 2015 een tumultueuze relatie gehad met de game-community. Hij vertrok net na de release van The Phantom Pain, en sindsdien is er slechts één andere Metal Gear-game uitgebracht: Survive. Deze werd beschouwd als de slechtste game in de franchise en kreeg recordlage scores, waardoor het snel werd vergeten door een teleurgestelde fanbase.

Echter, de opkomst van MGS Delta – ook wel bekend als de Metal Gear Solid 3: Snake Eater remake – vulde fans (waaronder ik) met vreugde. Tijdens de State of Play show van Sony kregen we dan ook meer beelden te zien.

Return of the Apes

De grootste verrassing is de cross-over met het Apes Escape universe. Het is nog niet geheel bekend wat voor invloed dit op de game zal hebben, maar het aannemelijk dat je zelf op zoek moet gaan naar de bekende aapjes om deze te vangen in je net in een speciale game mode genaamd Snake vs Monkey.

Persoonlijk hype voor Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Het is ongelooflijk om te zien hoe Konami deze klassieke game naar een hoger niveau heeft getild. Als klein mannetje speelde ik deze game helemaal grijs, daarom ben ik enthousiast over wat de remake te bieden heeft. De trailer laat zien dat we niet alleen een visuele upgrade krijgen, maar ook een ervaring die trouw blijft aan het origineel. De mix van nostalgie en moderniteit zou wel eens de perfecte combinatie kunnen zijn voor een epische terugkeer naar de wereld van Naked Snake. We kunnen Metal Gear Solid Delta: Snake Eater op 28 Augustus spelen!

Kijk jij er al naar uit weer de jungle te verkennen? Laat het ons weten in de comments hier beneden of op Facebook.