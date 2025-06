The Blood of the Dawnwalker komt in 2026

The Blood of the Dawnwalker krijgt vandaag, tijdens de Xbox Showcase, een nieuwe trailer en een release window van 2026. Check de trailer hier beneden!

The Blood of Dawnwalker is een aankomende open-world dark fantasy RPG, ontwikkeld door Rebel Wolves, een studio opgericht door voormalige CD Projekt Red-ontwikkelaars. Het spel wordt uitgegeven door Bandai Namco Entertainment en is gepland voor release op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game draait om een verhaal gedreven ervaring met een sterke focus op keuzes en de gevolgen daarvan. Check de nieuwe gameplay trailer hier beneden!

You play as Coen, a young man turned into a #Dawnwalker, forever treading the line between the world of day and the realm of night. Use your skills and combine vampiric strength with human resolve as you take on a quest to save the ones you love. Face your foes – be they human, monster, or the ticking clock itself. But remember – the real evil may bask in the sun’s light, and the most loyal of allies could lurk under the cover of night.