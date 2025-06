Dit zit er in de Destined Rivals Booster Packs!

De Pokémon TCG Destined Rivals uitbreiding is hier! Het is alweer een erg gewilde set, dus ik hoop dat jij meer geluk hebt gehad met het aanschaffen van een of meerdere producten met pakjes kaarten. Ondanskswe weinig geluk hebben met het vinden van kaarten, hebben we wel een aantal pakjes om open te maken.

We laten graag zien wat we hebben gekregen zodat we toch een beetje samen kunnen genieten van die unpacking ervaring. De Destined Rivals uitbreiding zet na lang wachten eindelijk Team Rocket weer eens in de schijnwerpers. Hierdoor hebben we Team Rocket’s Pokémon met unieke artwork van de normale kaarten tot aan de speciale illustratie kaarten. Wil je zien wat wij uit de pakjes hebben gekregen?

Lastig te verkrijgen

The Pokémon Company lijkt het scalper probleem nog niet onder controle te hebben. Hierdoor zijn producten van deze nieuwe set ontzettend lastig te verkrijgen, tenzij je bereid bent om het dubbele of meer te betalen. Booster Boxen van deze set gaan momenteel voor meer dan € 100 op het internet. Online verschijnen ook verschillende filmpjes van winkelketen in Amerika waar je ziet hoe dozen aan Pokémonkaarten voor de neus van fans worden weggegraaid door volwassen kerels die overduidelijk niets met de hobby hebben, maar enkel proberen om snel geld te verdienen.

Laten we hopen dat er heel snel een gepaste oplossing komt voor dit probleem dat zich al enkele sets lang afspeelt, want op dit moment is het gewoon niet leuk om een Pokémon TCG-speler te zijn, of om de kaarten te verzamelen voor je hobby.