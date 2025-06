Review: Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nintendo Switch 2 Welcome Tour is één van de nieuwe games die vanaf dag een beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch 2. Laat je door het gebrek aan nieuwe games echter niet afleiden door de “lage” aankoopprijs en lees vooral deze review goed door om zelf te beoordelen of je hier nu, later of gewoon geen aandacht aan moet schenken.

Ik heb de Nintendo Switch 2 Welcome Tour gespeeld, zodat jij het niet hoeft te doen! Althans, er is absoluut geen haast om naar de Nintendo eShop te hollen om deze game aan te schaffen. Ondanks de game “maar” € 9,99 kost, had dit eigenlijk gewoon een gratis demo moeten zijn die vooraf staat geïnstalleerd op je gloednieuwe Nintendo Switch 2. De Wii dagen met gratis Wii Sports zijn overduidelijk voorbij, maar Wii Sports was uiteindelijk toch een veel fijnere demo en game dan wat Welcome Tour moet voorstellen.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

In principe is er helemaal niks mis met Nintendo Switch 2 Welcome Tour. In tegenstelling zelfs. Het is een heel erg uitgebreide en letterlijke tour door je Nintendo Switch 2 van binnen en van buiten. Zelfs met alle accessoires die gebundeld geleverd worden, of los verkrijgbaar zijn zoals de Pro Controller en de Camera. Ik zei uitgebreid en dat meen ik dan ook echt. Je krijgt in deze tour boordevol informatie over je console en al het gedachtegoed achter de console en redenen waarom dingen zijn, zoals ze zijn. Vraag je je bijvoorbeeld af waarom de Joy-Cons bijna, maar niet helemaal aansluiten aan de console? Daar is een verklaring voor. De inzichten die je krijgt zijn echt heel goed en je krijgt zo echt het idee dat deze nieuwe console heel erg snugger in elkaar zit. Het nadeel aan deze ervaring is dat het grotendeels behoorlijk saai is.

In tegenstelling tot Wii Sports en Astro’s Playroom (ik maak deze vergelijking omdat beide titels gratis bij de console werden geleverd) is dat de tech demo’s in Nintendo Switch 2 Welcome Tour ook echte tech demo’s zijn. Het zijn nauwelijks games en de meeste interactie die je krijgt zijn deze hele korte demo’s en uitdagingen. Zo gebruik je in meerdere demo’s de muisbesturing, HD Rumble 2, het beeldscherm om het verschil in frames per seconde te zien en nog veel meer. Ik ben van Nintendo gewend dat ze dit veel beter en leuker kunnen hadden doen. Zeker nadat we Astro’s Playroom hebben gezien.

Naast de korte demo’s waar je de verschillende features van de Nintendo Switch 2 kunt testen, loop je eigenlijk alleen maar rond op een virtuele Nintendo Switch 2 met al zijn accessoires, terwijl je stempels verzameld van ieder knopje, gleufje, connector en andere noemenswaardige componenten. Verder zijn er ontzettend veel quizjes waarin je voorafgaand aan de quiz een presentatie krijgt over een bepaald onderwerp gekoppeld aan de Nintendo Switch 2. Dit kan de muis feature zijn, HD Rumble 2, de magneten van de Joy Cons, het scherm, het dock, de kabel en zelfs de polsbandjes van het stukje plastic voor aan je Joy Con. Over alles is wat te lezen en te vinden in de game. Zoals ik al zei, zijn de inzichten die je hiervan krijgt af en toe wel leuk en maakt het dit kleine apparaatje des te meer indrukwekkend.

Langdradig en niet nodig

Helaas en vooral erg verrassend, is het eigenlijk niet heel leuk om door de Nintendo Switch 2 Welcome Tour te spelen. Het is totaal niet speels zoals je zou verwachten van het bedrijf achter Super Mario en Donkey Kong. Het is vooral een erg statische ervaring met een erg formele uitstraling alsof het meer is bedoeld als een marketingcampagne voor investeerders of ontwikkelaars die gebruik kunnen gaan maken van de vernieuwde features op deze console.

Want waarom is het voor mij interessant dat HD Rumble 2 geen gebruik maakt van een trillend plaatje, maar juist een vering met een cirkel? Dat lijkt me vooral goed om te weten voor alle ontwikkelaars die gebruik willen maken van HD Rumble 2, want laten we eerlijk zijn. Als we van resultaten uit het verleden uit mogen gaan, is dit de laatste keer dat je ooit HD Rumble 2 terug gaat zien in een game. Zelfs Nintendo had weinig belangstelling bij HD Rumble op de Nintendo Switch met hun eigen titels. Laten we hopen dat het deze keer anders is, want we hebben nu ook al gemerkt dat echt goede rumble een hele nieuwe extra dimensie toevoegt aan je game-ervaring. En HD Rumble 2 is wel echt heel cool, je controller kan zelfs geluidjes maken met de Rumble motor zoals het geluidje van een muntje en 1-UP uit de Mario games! Zo nauwkeurig is die HD Rumble 2 dus.

Verdict

Vraag je je dus af of Nintendo Switch 2 Welcome Tour die € 9,99 waard is? Eigenlijk niet. Het is geen vermakelijke game, maar puur een informatieve demo over je nieuwe console die eigenlijk gewoon gratis had moeten kunnen spelen. Op zijn minst als onderdeel van Nintendo Switch Online als Nintendo de game écht niet gratis durft weg te geven. Is het dan wel een goede demo over je nieuwe console en al zijn features? Ja, dat is het zeker. Het is interessant, informatief en je leert veel over je console. Je kunt ook veel features uittesten die je misschien nog niet snel na launch kunt ervaren in andere games zoals HD Rumble 2 en de muisbesturing, aangezien dit maar door een select aantal games wordt ondersteund op dit moment.