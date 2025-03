Pokémon TCG – Destined Rivals aangekondigd

De set waarvan iedereen wist, of althans hoopte dat ‘ie zou komen, komt er echt aan. Vandaag heeft The Pokémon Company de Scarlet & Violet – Destined Rivals uitbreidingsset aangekondigd voor de Pokémon TCG. De set is vanaf 30 mei 2025 verkrijgbaar.

De iconische trainersets keren terug, maar met Destined Rivals gebeurt dit met een twist, die we ook al eerder hebben gezien. Het is namelijk een Team Rocket gebaseerde uitbreiding. In deze set kunnen TCG spelers de krachten bundelen met onder andere de volgende duo kaarten: Ethan en Ho-Oh of Cynthia en Garchomp. Uiteraard kan je ook kiezen voor het duistere pad en de kant van Team Rocket kiezen met de iconische Giovanni samen met zijn Mewto ex.

De nieuwe set introduceert uiteraard weer nieuwe en unieke artwork met in dit geval Pokémon die staan afgebeeld met de naam van de trainer er bij. Deze kaarten moeten een indruk geven van de band die trainer en Pokémon samen hebben. De Team Rocket set bestaat zo uit de volgende kaarten:

83 nieuwe Team Rocket kaarten

17 Pokémon ex, waarvan 10 met trainer

23 Illustration Rare kaarten

11 Special Illustration Rare kaarten

6 Hyper Rare gouden kaarten

De Scarlet & Violet – Destined Rivals uitbreiding verschijnt uiteraard in traditionele booster packs, Elite Trainer Boxen en andere speciale collecties die nog niet onthuld zijn.

Spelers kunnen vanaf 17 mei al aan de slag met de uitbreiding via de verschillende pre-release evenementen bij deelnemende winkels. Vanaf 30 mei 2025 ligt de set officieel in de winkels en via de TCG Live-app kunnen spelers al vanaf 29 mei aan de slag met de uitbreiding. Let op, dit is niet de meest recente Pokémon TCG Pocket game, maar echt nog de “ouderwetse” TCG Live game.