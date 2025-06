Review: ELDEN RING NIGHTREIGN

ELDEN RING NIGHTREIGN kietelt ergens in mijn brein iets dat we in de normale game mistte, een multiplayer mode zonder gedoe. Hoewel deze nieuwe game stevig in z’n schoenen staat, blijft het toch mosterd na de maaltijd en verveelt het snel.

Man man man, waar moet ik beginnen? ELDEN RING NIGHTREIGN is een rollercoaster van pure chaos en stress—een soort digitale moshpit die een onvoorbereide ik compleet overweldigd met alles erop en eraan. Het ene moment klap je wat baddies alsof je een wandeling maakt in het park, het andere moment werkt je dodge-knop niet snel genoeg om al het pakslaag te ontwijken van de boss die je voor de vijftiende keer opnieuw probeert.

Als dat nog niet genoeg is, krijg je ook nog eens keuzes voorgeschoteld waar je geen beslissing uit kan maken. Van een build maken met Malenia’s zwaard naar plotseling overstappen naar een toverstaf die 100x meer schade doet. Zo gebeurde het ook vaak dat ik een sterke build bijna af had, maar door een hogere tier wapen (die overigens niet bij mijn build pastte) toch wel even zwak in de knieën werd. Het gevolg was een boss die op mijn kont aan het stuiteren was.

Geen moment om te relaxen

Dacht je dat ELDEN RING pittig was? ELDEN RING NIGHTREIGN zegt: “Let op deze, ouwe.” Dit spel geeft je geen moment rust. Je kiest een boss die je wilt meppen en een class, wordt vervolgens in Limveld gegooid. In je potje krijg je drie dagen om te looten, upgraden en bazen neer te meppen voordat je het opneemt tegen een eindbaas die designed is om je anger management te testen.

Elke run duurt gemiddeld 45 minuten tot een uur (kan ook veel eerder eindigen als je noob bent), en je moet keuzes maken alsof je een kind in een speelgoed winkel bent. “Welke upgrades eerst?” “Moeten we die biggie die met potten gooit negeren?”. Het is een constant gevecht tegen tijd en de lompe vijanden die de map bevolken.

Niet alleen lompe vijanden kom je tegen, maar vaak genoeg ook mensen online die de base game nooit een kans hebben gegeven en vervolgens deze multiplayer game kopen.. dat eindigt alleen maar op klappen vangen gevolgd door een slecht humeur of een gesloopte controller. Ben je een echte ervaren speler en wil je laten zien hoe maidenless je bent, dan kun je zeker een carry doen van randoms maar makkelijk is het niet.

Je mentale gesteldheid of multiplayer?

Ja, je kan solo spelen. Nee, je moet dat niet willen, mits je een masochist bent. ELDEN RING NIGHTREIGN probeert het solo een beetje te balanceren, maar resulteert vaker dat je alsnog een stootkussen wordt. Alleen spelen is een test hoelang jij je woede binnen kunt houden voordat die controller dan toch kapot gegooid gaat worden. De vijanden zijn nog steeds wreed, de bosses trekken nog steeds je ziel uit je lijf, en sommige fights zijn gewoon niet gemaakt om in je eentje te doen.

Met een groep werkt het allemaal nét iets beter—mits je geen randdebielen als teamgenoten hebt. Er is weinig tijd om tactieken te bespreken, dus iemand vrijwel direct moet de leiding nemen. Het gebrek aan in-game voice chat of chat functie maakt online matchmaking een absolute nachtmerrie en lijkt het vaak op roulette. Krijg ik goede teammates of ben ik dit keer de alpha man? Gelukkig had ik James Bonk in mijn team die wel wist hoe je een hamer groter dan mijn toekomst moest gebruiken. Mijn tip? Speel met vrienden en schreeuw elkaar instructies toe in Discord als je ELDEN RING NIGHTREIGN oppikt.

Het enige wat een beetje verzacht dat de game je op elke hoek een dreun probeert te verkopen, is dat je teammates je kunnen reviven als je neergaat. Maar als je te lang als een lijk blijft liggen; game over, good bye my maidenless, back to the lobby.

Herhaling is het hoofd onderwerp

In het begin voelde ELDEN RING NIGHTREIGN als een tactische game waar ik best geïnteresseerd in was. Maar na een uur of tien begon ik steeds vaker te zuchten en begon ik wel genoeg te krijgen van dezelfde loading screen, dezelfde boss of de hoeveelheid pakslaag die ik kreeg. Elke run is basically een herhaling van zetten, dat repetitieve slijt hard als er niet heel veel variatie in zit.

De map helpt hier ook niet. Limveld lijkt een knip-en-plakwerk van ELDEN RING’s Limgrave en Liurnia, en na twintig runs heb je het wel gezien en komen dezelfde kastelen en kerken steeds opnieuw terug, totdat het je de keel uit komt. Visueel ziet alles er prima uit, maar de spanning van een onbekende wereld verkennen? Die is er na een paar uur wel af.

Geen eigen hero, maar classes

Wat nog een beetje variatie geeft, zijn de verschillende klassen. Wylder voor de allrounder die geïnteresseerd is in verschillende vechtstijlen, Ironeye voor de gamers die hun Robin Hood droompjes willen waarmaken, en tot slot Recluse voor de magic spammers die zweren bij Comet Azur—er is nét voldoende te kiezen. Elke class heeft een paar coole perks en special moves, en in een team kun je je tactieken goed afstemmen. Iedere speler kan een class of hero pakken die hij wilt, zo kan het dus ook zijn dat je een potje speelt met drie dezelfde heroes in je party.

Story? Welke story?

Ik had verwacht dat er wel een verhaallijn in zou zitten zoals bij andere ELDEN RING of andere Souls-games, maar nee hoor, die is hier vrijwel niet aanwezig. ELDEN RING NIGHTREIGN geeft je geen tijd om dingen te lezen of mysterieuze plekken te verkennen. Het enige stukje verhaal komt via de Roundtable Hold, waar je via Remembrances een beetje achtergrond over je class krijgt. Dat was… oké, maar voelde totaal losgekoppeld van de gameplay.

Verdict

ELDEN RING NIGHTREIGN is een pure stress-test en een strategische nachtmerrie in de best mogelijke zin. In het begin genoot ik van de multiplayer, frisse aanpak en de brute uitdaging, maar na een aantal runs begon de lol er voor mij vanaf te gaan.

Voor fans van Souls-uitdagingen is ELDEN RING NIGHTREIGN een aanrader, vooral als je van een zieke solo uitdaging houdt. Maar als je een beetje variatie, een fatsoenlijke pacing en wat tijdverdrijf zoekt? Dan zit je hier waarschijnlijk binnen een paar uur met een woede-aanval of teleurstelling achter je scherm.