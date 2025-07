Digimon Story Time Stranger – klassieke RPG met Persona-flair

Bandai Namco heeft gisteren nieuwe gameplaybeelden gedeeld van de aankomende RPG Digimon Story Time Stranger. In een begeleidende video van bijna 9 minuten licht producer Ryosuke Hara de belangrijkste aspecten van de game toe, waaronder het verhaal, het combat-systeem en de wereldopbouw.

Digimon Story Time Stranger speelt zich af in een futuristisch Tokio, waar een mysterieuze explosie de hoofdpersoon acht jaar terug in de tijd katapulteert. Daar ontdekt hij of zij dat de ramp verbonden is aan de Digital World, en raakt het personage verwikkeld in een conflict dat beide werelden bedreigt. Je mag aan het begin van de game zelf kiezen of je speelt als een vrouwelijk of mannelijk uitziende personage.

Klassieke turn-based combat met een glimp van Persona?

Het gevechtssysteem van Digimon Story Time Stranger grijpt terug op de vertrouwde turn-based stijl van eerdere Digimon titels, maar voegt meer strategische diepgang toe. Zo wordt het type-systeem (Data, Vaccine, Virus) prominent ingezet, vergelijkbaar met de elemental combat uit de Persona-franchise. Elke zet draait om het optimaal uitbuiten van zwaktes en sterktes, met visueel dynamische animaties die aan de Atlus-serie doen denken. Elementen spelen ook een rol en zorgen samen met het type-systeem voor een diepere tactiek in het bouwen van je ideale teamsamenstelling.

De strategische keuzes stoppen daar nog niet, want het Digivolven en De-digivolven is niet lineair. Hierdoor kun je terug, maar ook andere takken opgaan vanuit hetzelfde basis monster. Ook dit lijkt in opzet meer op het fuseren van Persona’s in tegenstelling tot het evolueren van Pokémon.

Vergelijking met recente Digimon-games

Vergeleken met Digimon Survive – dat sterk leunde op visual novel-elementen en morele keuzes – keert Time Stranger terug naar een meer traditionele RPG-opzet. De nadruk ligt op verkennen, verzamelen en vechten. Ook in vergelijking met Digimon World: Next Order is deze nieuwe titel minder gericht op Digimon-verzorging en meer op verhaalgedreven progressie. Het is de eerste originele nieuwe Digimon RPG in meer dan 10 jaar. Die veranderingen zie je dan ook goed terug. Vooral de grote verschillende tussen de Digital World in Digimon Story Time Stranger vergeleken met Cyber Space uit Cyber Sleuth.

Verhalende focus

In de video benadrukt Hara dat het verhaal centraal staat. Spelers zullen zich door twee parallelle werelden bewegen, waarbij het verleden en het heden elkaar voortdurend beïnvloeden. Er is een levendige digitale hub waar spelers hun team kunnen beheren, Digimon kunnen trainen, en hulp krijgen van bekende gezichten zoals Zudomon, die dienstdoet als smid.

Meer dan 450 Digimon

Naast het verhaal en de combat zijn ook nieuwe details bekendgemaakt over de inhoud: meer dan 450 Digimon zullen beschikbaar zijn om te vangen, trainen en inzetten. Volgens Hara is dit “de grootste line-up ooit” in een Story-titel. Je verkrijgt nieuwe Digimon door vaker tegen dezelfde Digimon te vechten in het wild. Zodra je een Digimon verslaat scan je de data van het monster. Zodra de Scan Data 100% is, mag je de Digimon toevoegen aan je team.

Release dit najaar

Digimon Story Time Stranger verschijnt op 3 oktober 2025 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC (Steam). De game is volledig singleplayer.