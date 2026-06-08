State of Play juni 2026: Alles op een rijtje

Nieuws 13 Jordy Gerritse 8 juni 2026
Heb je de grote State of Play-show van PlayStation gemist? Of wil je nog eens alle highlights op je gemak terugkijken? Dan hebben we speciaal voor jou alle hoogtepunten even onder elkaar gezet. Van Wolverine tot God of War Laufey.
Sony trapte de “E3”-periode af dit jaar met een State of Play. De show zat vol met nieuwe aankondigingen, verrassingen en updates. Hier beneden sommen we de belangrijkste dingen voor je op.
Marvel’s Wolverine verschint op 15 september en komt exclusief naar de PlayStation 5. Tijdens de State of Play heeft Sony ons verwend met een flink stuk aan onafgebroken gameplaybeelden.
Tokon kwam voorbij met nieuwe gameplaybeelden en nieuwe personages. De vechtgame komt uit op 6 augustus 2026 en is verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc.
Marvel Tokon Fighting Souls kondigt Knights of Doom aan – Verschijnt 6 augustus 2026
Romb Raider Legacy of Atlantis kwam voorbij tijdens State of Play met nieuwe gameplaybeelden en een releasedatum in 2027. De releasedatum is 12 februari 2027. De game is verkrijgbaar voor PlayStation 5, XBOX Series en pc.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis komt uit op 12 februari 2027
Bancho uit Dave The Diver krijgt zijn eigen videogame die zich afspeelt voor de gebeurtenissen uit Dave The Diver. In deze game volg je Bancho in zijn reis naar wereldchef via verschillende minigames.
Kemuri, van Unseen verschijnt in 2027 exclusief voor PlayStation 5 en pc.
In KEMURI, jaag je op Yokai met verschillende japanse superkrachten
Een remake van Rayman Legends werd officieel onthuld. De game is speelbaar op PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 en XBOX Series. Spelers die de deluxe edition kopen krijgen Raymen Origins Enhanced er gratis bij.
Ace Combat heeft opnieuw van zich laten horen. Het achtste deel komt uit op 2 oktober 2026 en is speelbaar op XBOX Series, PlayStation 5 en pc. Spelers die de game vooruitbestellen krijgen een remaster van Ace Combat Zero er gratis bij.
September is een drukke maand. Remedy Entertainment is daar mede verantwoordelijk voor. Het tweede deel binnen de franchise komt die maand uit voor Playstation 5, XBOX Series en pc.
Onimusha: Way of the Sword komt uit op 25 september 2026 voor XBOX Series, PlayStation 5 en pc. Je kunt de demo nu al spelen.
Onimusha: Way of the Sword komt uit op 25 september 2026, demo nu speelbaar
Silent Hill: Townfall verschijnt op de XBOX Series, PlayStation 5 en pc. De game is op dezelfde dag verkrijgbaar als Control Resonant.
De tot nu toe pc-only Dune-game komt op 22 september naar de consoles.
Er komt een nieuwe Stuntman aan met echte film-franchises. We zien onder andere KITT, Fast and Furious auto’s en nog veel meer. Er is nog geen releasedatum bekend.
Stuntman: Hollywood, een revival na bijna 20 jaar afwezigheid
De Early-Access game van de makers van Ori komt in oktober volledig uit. De game krijgt dan ook een console-versie.
Er komt een vervolg op Until Dawn met nieuwe personages. Peter Stormare keert terug om zijn rol uit het eerste deel op te pakken. De game komt in 2027 naar de PlayStation 5.
Nog niets concreets, maar ergens deze zomer ontvangen we meer nieuws omtrent Phantom Blade Zero. De releasedatum wordt vermeend opgeschoven naar eind oktober.
Deze zomer meer Phantom Blade Zero nieuws – Sony brengt korte teaser
RuneScape Dragonwilds komt naar de consoles. De game verlaat op 15 september Early Access en komt dan ook naar XBOX Series en PlayStation 5. De game is vanaf dag één speelbaar via PlayStation Plus Extra.
Dit dinosaurus-surivial avontuur maakt zijn opwachting in 2027.
Dit horroravontuur is niet voor mensen met een zwakke maag. Er is nog geen datum bekend.
Een remaster van het derde deel binnen de franchise komt uit op 1 oktober en is speelbaar op XBOX Series, PlayStation 5, pc en Nintendo Switch 2.
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered krijgt overview trailer
En spin-off op God of War zonder Kratos komt binnenkort naar de PlayStation 5. Er is nog geen datum bekend gemaakt.
Wat is jouw favoriete aankondiging van deze State of Play?
Tagged as:
God of War Laufey ILL Marvel's Wolverine Playstation 5 State of Play
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment