XBOX Showcase juni 2026: Alles op een rijtje

Wij coveren ieder jaar weer alle events voor je. Dit jaar hebben we ook al de State of Play en PC Gaming Show samengevat. Maar, gister zagen we ook de XBOX Showcase. We hebben alles apart besproken, maar zetten het graag voor je op een rijtje.

Al vrij snel in de showcase kregen we een nieuwe blik op Fable. De game zal releasen op 23 februari 2027 en krijgt ook een story trailer. Wat we zien is een ietwat meer donkere aanpak, maar wel met behoud van de geliefde sarcastische humor uit de originele trilogie.

Persona 4: Revival

Ook deze Persona remake krijgt een releasedatum en vult februari 2027 aan met een releasedatum van 18 februari 2027. Deze remake volgt de voetstappen die Persona 3: Reload heeft gezet.

Wo Long 2: Wings of Ember

Het voelt als gister dat we een nieuwe Team Ninja game kregen, maar ook een vervolg op Wo Long mocht niet wegblijven van de showcase. Deze titel krijgt nog een leuke surprise – Een Nintendo Switch 2 versie zal ook gaan verschijnen!

Halo: Campaign Evolved

Een game die veel sneller komt dan verwacht is de remake van Halo: Combat Evolved. Deze remake komt inclusief Collector’s Edition en brengt Halo in een modern jasje én naar PlayStation 5. Master Chief in volle next-gen glorie zijn stond zeker op mijn bingo kaart en gelukkig komt de game al eind juli!

Metro 2039

Een volledig nieuwe Metro-game werd recentelijk onthuld en ook deze zal de februari 2027 maand aanvullen, maar dan met ouderwetse horror in ondergrondse systemen.

Crazy Taxi World Tour

Over-de-top taxi racing gameplay, want Crazy Taxi is terug van hiatus. Crazy driving, crazy money – Met dat motto gaan we de geel/zwarte wagentjes wederom betreden.

Een speciale console editie

XBOX bestaat 25 jaar en viert dit met een exclusief console design. Deze zal in november dit jaar nog releasen. Alhoewel aanwezige fans de console voor niets krijgen, kan jij hem binnenkort pre-orderen, want XBOX gaat snel meer vertellen over de prijs en beschikbaarheid.

Resonance: A Plague Tale Legacy

A Plague Tale met meer actie-combat, dat kunnen we verwachten in deze spin-off titel. Resonance zal op 27 augustus 2026 uit gaan komen en je kan de gameplay onthulling hier checken.

DOOM: The Dark Ages DLC

Revelations zal de naam worden voor de nieuwe uitbreiding van DOOM: The Dark Ages. Nieuwe levels, nieuwe puzzels, nieuwe vijanden. Dat kan je verwachten in Revelations!

Castlevania: Belmont’s Curse

Rose Belmont in een bad-ass 2D jasje, wat wil je nog meer? Nou, een releasedatum. Tromgeroffel…. 15 oktober 2026 zal deze game in de schappen liggen, voor best een lekkere prijs ook nog eens.

Senua

De benamingen binnen deze franchise kan over gesproken worden, maar we krijgen hoe dan ook een nieuwe Senua game. Deze titel lijkt iets meer actie te brengen dan we gewend zijn van de main line titels uit de reeks.

Valor Mortis

Valor Mortis zal de vele games die op 24 september 2026 uit gaan komen metgezellen. Deze titel hebben we al mogen bekijken op Gamescom, maar dezer first-person soulslike trekt veel ogen, en terecht.

Persona 6

Een title reveal, die helaas vrijwel niets laat zien. Toch kan je wat hints halen uit de teaser, zoals de kleur van de game, het thema van de game en dat het weer lekker donker wordt dit keer.

Magicians: The Devil’s Deal

Geen Bioshock: Infinite 2, maar de vibe, die is er. Magicians is een action-adventure titel die de Franse Revolutie in een nieuw jasje plaatst. Het is een game die draait om magie!

Join Us

Ooit je eigen cult willen beginnen? Dat kan nu dus echt. Een simulator waarin je de gekste capriolen uit kan halen om mensen over te halen om jouw zelfbedachte cult te joinen.

De nieuwe DMZ

Call of Duty: Modern Warfare 4 liet al zien wat de setting ging zijn, Noord- vs. Zuid-Korea. Wat we als afsluiter van de XBOX showcase kregen, was een eerste blik op DMZ, die hetzelfde thema zal hanteren.

Vivarium

Ooit een cozy life-sim willen spelen waarin het lijkt alsof je in een jaren-80 anime speelt? In Vivarium herleef je dit tijdperk. Je speelt in een terrarium, wat al bijzonder is op zichzelf.

Spyro: A Realm Beyond

Een nieuwe Spyro stond niet op mijn bingo kaart, maar is zeer zeker welkom. Deze game laat direct zien hoe een next-gen Spyro daadwerkelijk kan ogen. We like what we see…

Clockwork Revolution

Een game die eerder al getoond werd, maar eentje waar Asha Sharma zeker niet voorbij laat gaan tijdens deze showcase. De game zal verschijnen in 2027, alleen op XBOX. Dit is een van de titels, naast Gears of War, die de exclusiviteit weer naar voren brengt.

State of Decay 3

Een zombieshooter die het redt tot een derde deel, dat is iets dat we niet vaak zien. Maar, deze sandbox franchise doet het gewoon enorm goed. Het derde deel staat al langer op de planning, maar laat nu eindelijk gameplay zien.

Where Winds Meet: Hidden Mountain

De Wuxia ARPG die nog dagelijks aardig wat spelers trekt krijgt uitbreiding na uitbreiding. Maar, dit keer is het nóg groter. Gelijktijdig komt de game ook naar XBOX, vanaf nu! Ook zit er nog een kleine verrassing in het artikel in de vorm van een limited edition controller.

Gears of War: E-Day

Deze game krijgt een volledige onthulling, inclusief aardig wat minuten aan gameplay én een Collector’s Edition. De game zal 6 oktober releasen, exclusief voor XBOX en PC.