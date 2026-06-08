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Where Winds Meet krijgt Hidden Mountain expansion

Nieuws 2 Malvin Schuivens 8 juni 2026

where winds meet hidden mountain

Where Winds Meet, de free-to-play Wuxia ARPG krijgt niet alleen een XBOX shadowdrop, maar zal ook een nieuwe uitbreiding krijgen genaamd Hidden Mountain. Deze trailer combineerde beide aankondigingen tijdens de Xbox Showcase van 7 juni 2026.

Where Winds Meet behaalt op Steam zo’n 30.000 actieve spelers per dag, maar doet het op PlayStation ook zeker niet slecht. Deze soort van MMO met veel singleplayer elementen brengt nu ook een XBOX versie met zich mee, evenals een compleet nieuwe uitbreiding. Deze Hidden Mountain expansion volgt de eerste uitgebrachte Imperial Palace en Hexi uitbreidingen. Dit nieuwe gebied zal wederom meerdere lagen hebben en de open-wereld exploratie tot hogere hoogtes brengen. Daarnaast zien we een nieuwe fast-paced martial art naar de game komen.

De game zal ook vanaf nu beschikbaar zijn via Game Pass voor zowel console, als PC. Game Pass Ultimate gebruikers krijgen 450 Echo Jade, 90.000 coins en een aantal toffe progressie items om een snelle start te maken. Check de trailer hier beneden. Oh, en als extra verrassing krijgt de game ook een eigen controller!

Op zoek naar een meer fantasy MMO? Dan is ook Guild Wars 3 aangekondigd afgelopen weekend!

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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