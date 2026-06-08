Summer Game Fest 2026: Alles op een rijtje

Summer Game Fest gemist, of wil je alles nog eventjes op je gemak teruglezen? Wij bezorgen je de one-stop shop voor al het heetste nieuws tijdens Geoff Keighley’s zomerfeestje. Pak een lekker drankje en wellicht een snack. Laten we beginnen.

Summer Game Fest zat dit jaar vol verrassingen en de heetste games. Van een nieuwe Resident Evil-game tot een Tupac-cameo (ja, echt waar). Laten we maar meteen met de deur in huis vallen

Code Veronica is terug

Resident Evil Veronica een remake van Resident Evil Code Veronica. De game komt in 2027 naar PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Alien Isolation 2 officieel onthuld

De makers waren al een beetje aan het hinten voorafgaand aan de showcase, maar de onthulling is er. Alien Isolation 2 komt er echt aan.

Gen Atlas door de maker van Shadow of the Colossus

De legendarische bedenker van ICO, Shadow of the Colossus en The Last Guardian heeft zijn nieuwe project onthuld: Gen Atlas.

Stranger Than Heaven wekt Tupac tot leven op 15 januari 2027

Tupac is terug en RGG Studios ook. De nieuwe titel van de makers van Yakuza komt op 15 januari 2027 uit. De game is speelbaar op PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Open-wereld co-op survival HAEX komt in 2027

Een nieuw co-op avontuur in een open wereld waar je moet zien te overleven komt uit in 2027.

Een eigenaardig avontuur

An Eggstremely Hard Game werd tijdens Summer Game Fest onthuld. De beelden spreken voor zichzelf.

Crossfire komt terug in 2027

Als een singleplayer-avontuur van That’s No Moon. De game komt in 2027 uit voor XBOX Series, PlayStation 5 en pc.

Gundam Rogue Orbit verschijnt in 2027

Een gloednieuw Gundam-avontuur komt in 2027 naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Meer verhalende beelden voor Star Wars: Galactic Racer

De releasedatum wisten wel al. Galactic Racer komt op 6 oktober naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc. We hebben wel enkele nieuwe beelden ontvangen.

Guild Wars 3 komt er dan toch echt aan

Guild Wars 3 is officieel aangekondigd voor de PlayStation 5 en pc. De game is nog wel een tijdje van ons verwijderd, maar in het najaar van 2027 begint de eerste Beta.

PlatinumGames werkt aan een Teenage Mutant Ninja Turtle-game

Verwacht de kenmerkende gameplay van PlatinumGames, maar dan in een volledige gelicenseerd TMNT-avontuur.

1666: Amsterdam aangekondigd

Een horroravontuur in Amsterdam? Die komt volgend jaar naar in ieder geval pc. Je kunt wel alvast aan de slag met de proloog-demo.

Woodkid in de Black Flag Resynced Soundtrack

Ubisoft heeft een nieuwe trailer gedeeld voor Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. We horen hier muziek op de achtergrond van Woodkid. Black Flag Resynced is vanaf 9 juli verkrijgbaar op PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Aion 2 komt ook in september uit

Een vervolg op de Aion-MMO komt net na de zomer uit. De game wordt speelbaar op pc.

The Wolf Among Us laat van zich horen

Deel 1 krijgt een Remaster en deeltje nummer 2 komt er dan ook echt aan. Wel pas volgend jaar.

Clutch laat verhalende beelden zien

We wisten al dat Clutch de nadruk meer op het verhaal ging lekken. De CARPG komt in het voorjaar van 2027 uit. De beelden check je hier beneden.

Stellar Blade krijgt een vervolg

Stellar Blade: Blood Rain komt volgend jaar naar pc en PlayStation 5. We spelen in dit nieuwe deel als Evie, een nieuw protagonist.

Blood Message volledig onthuld

Tijdens Summer Game Fest 2026 liet Blood Message opnieuw van zich horen. Ditmaal in een volledige onthullingstrailer.

Swords of Legends onthuld

Om even in hetzelfde stramien te blijven is Swords of Legends van een andere Chinese makelaardij ook volledig onthuld.

Star Wars Zero Company komt uit op 27 augustus

Het tactische Star Wars avontuur dat zich afspeelt in de nasleep van de Clone Wars komt naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Monster Hunter Wilds Ascendance getoond

De grootschalige Master Rank-uitbreiding voor Monster Hunter Wilds verschijnt in 2027. Daarnaast is de game officieel in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.

Soulframe nodigt je nogmaals uit voor Preludes

Soulframe toont zichzelf opnieuw tijdens Summer Game Fest. Weinig nieuwe informatie, maar wel een nieuwe uitnodiging om alvast aan de slag te gaan met de game in de Preludes-versie.

End of Abyss komt uit op 1 oktober 2026

End of Abyss is een third person action met lite horror elementen. De game komt uit op PlayStation 5, XBOX Series en pc.

Lords of the Fallen 2 benadrukt release in 2026

Geen datum, geen schatting, maar wel nog steeds 2026. En een paar nieuwe beelden.

Attack on Titan 3 neemt je mee door het hele verhaal

Een nieuw deel binnen de action-franchise neemt je mee door het hele verhaal. Op 1 juli krijgen we meer informatie.

SAW Genesis is samen griezelen op z’n Bloober

Bloober Team werkt aan een 1 tegen 3 multiplayer game binnen het SAW-universum.

Final but not Least

Final Fantasy 7 Revelation aangekondigd. De game komt in het voorjaar van 2027 naar de PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc. Het is de eerste game binnen de reeks die meteen op alle platformen verschijnt.

Blik hier ook even terug op State of Play en de XBOX Showcase.