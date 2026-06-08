Summer Game Fest 2026: Alles op een rijtje

Nieuws 2 Jordy Gerritse 8 juni 2026
Summer Game Fest gemist, of wil je alles nog eventjes op je gemak teruglezen? Wij bezorgen je de one-stop shop voor al het heetste nieuws tijdens Geoff Keighley’s zomerfeestje. Pak een lekker drankje en wellicht een snack. Laten we beginnen.
Summer Game Fest zat dit jaar vol verrassingen en de heetste games. Van een nieuwe Resident Evil-game tot een Tupac-cameo (ja, echt waar). Laten we maar meteen met de deur in huis vallen
Resident Evil Veronica een remake van Resident Evil Code Veronica. De game komt in 2027 naar PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc.
De makers waren al een beetje aan het hinten voorafgaand aan de showcase, maar de onthulling is er. Alien Isolation 2 komt er echt aan.
De legendarische bedenker van ICO, Shadow of the Colossus en The Last Guardian heeft zijn nieuwe project onthuld: Gen Atlas.
Tupac is terug en RGG Studios ook. De nieuwe titel van de makers van Yakuza komt op 15 januari 2027 uit. De game is speelbaar op PlayStation 5, XBOX Series en pc.
Stranger Than Heaven introduceert 2Pac en verschijnt 15 januari 2027
Een nieuw co-op avontuur in een open wereld waar je moet zien te overleven komt uit in 2027.
An Eggstremely Hard Game werd tijdens Summer Game Fest onthuld. De beelden spreken voor zichzelf.
An Eggstremely Hard Game: premiere trailer op Summer Game fest
Als een singleplayer-avontuur van That’s No Moon. De game komt in 2027 uit voor XBOX Series, PlayStation 5 en pc.
Een gloednieuw Gundam-avontuur komt in 2027 naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc.
Nieuwe robotgame van Bandai Namco, Gundam Rogue Orbit aangekondigd voor 2027
De releasedatum wisten wel al. Galactic Racer komt op 6 oktober naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc. We hebben wel enkele nieuwe beelden ontvangen.
Guild Wars 3 is officieel aangekondigd voor de PlayStation 5 en pc. De game is nog wel een tijdje van ons verwijderd, maar in het najaar van 2027 begint de eerste Beta.
PlatinumGames werkt aan een Teenage Mutant Ninja Turtle-game
Verwacht de kenmerkende gameplay van PlatinumGames, maar dan in een volledige gelicenseerd TMNT-avontuur.
Een horroravontuur in Amsterdam? Die komt volgend jaar naar in ieder geval pc. Je kunt wel alvast aan de slag met de proloog-demo.
Ubisoft heeft een nieuwe trailer gedeeld voor Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. We horen hier muziek op de achtergrond van Woodkid. Black Flag Resynced is vanaf 9 juli verkrijgbaar op PlayStation 5, XBOX Series en pc.
Een vervolg op de Aion-MMO komt net na de zomer uit. De game wordt speelbaar op pc.
Deel 1 krijgt een Remaster en deeltje nummer 2 komt er dan ook echt aan. Wel pas volgend jaar.
We wisten al dat Clutch de nadruk meer op het verhaal ging lekken. De CARPG komt in het voorjaar van 2027 uit. De beelden check je hier beneden.
Stellar Blade: Blood Rain komt volgend jaar naar pc en PlayStation 5. We spelen in dit nieuwe deel als Evie, een nieuw protagonist.
Tijdens Summer Game Fest 2026 liet Blood Message opnieuw van zich horen. Ditmaal in een volledige onthullingstrailer.
Om even in hetzelfde stramien te blijven is Swords of Legends van een andere Chinese makelaardij ook volledig onthuld.
Swords of Legends krijgt reveal trailer tijdens Summer Game Fest
Het tactische Star Wars avontuur dat zich afspeelt in de nasleep van de Clone Wars komt naar de PlayStation 5, XBOX Series en pc.
De grootschalige Master Rank-uitbreiding voor Monster Hunter Wilds verschijnt in 2027. Daarnaast is de game officieel in ontwikkeling voor de Nintendo Switch 2.
Soulframe toont zichzelf opnieuw tijdens Summer Game Fest. Weinig nieuwe informatie, maar wel een nieuwe uitnodiging om alvast aan de slag te gaan met de game in de Preludes-versie.
Nieuwe Soulframe gameplay onthuld tijdens Summer Game Fest 2026
End of Abyss is een third person action met lite horror elementen. De game komt uit op PlayStation 5, XBOX Series en pc.
Geen datum, geen schatting, maar wel nog steeds 2026. En een paar nieuwe beelden.
Een nieuw deel binnen de action-franchise neemt je mee door het hele verhaal. Op 1 juli krijgen we meer informatie.
Attack On Titan 3 aangekondigd – Speel het verhaal van A tot Z
Bloober Team werkt aan een 1 tegen 3 multiplayer game binnen het SAW-universum.
Final Fantasy 7 Revelation aangekondigd. De game komt in het voorjaar van 2027 naar de PlayStation 5, XBOX Series, Nintendo Switch 2 en pc. Het is de eerste game binnen de reeks die meteen op alle platformen verschijnt.
Final Fantasy 7 Revelation aangekondigd tijdens Summer Game Fest
Blik hier ook even terug op State of Play en de XBOX Showcase.
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Clutch Final Fantasy Stellar Blade Summer Game Fest 2026 Veronica
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
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