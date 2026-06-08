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Gears of War E-Day voor PlayStation 5 was eigenlijk al af

Nieuws 11 Jordy Gerritse 8 juni 2026

Gears of War E-Day

Gears of War E-Day werd op het nippertje geannuleerd voor de PlayStation 5. Althans, op het nippertje voordat er geen weg meer terug was voor Microsoft. De PlayStation 5-versie was namelijk al nagenoeg af.

PEGI had de game al klaar liggen voor een rating op de PlayStation 5 en retailers hadden de streepjescode al ingevoerd in hun database. Toch besluit Microsoft een stokje voor Gears of War E-Day op de Playstation 5 te steken. De geschiedenis herhaalt zichzelf.

So yeah, there’s a basically finished version of Gears for PlayStation sitting on a drive.

— Jeff Grubb (@grubb.wtf) 7 juni 2026 om 20:25

Deja vu!

Het is niet de eerste keer dat een XBOX-game de PlayStation 5 net mist. Toen Microsoft een flinke zak geld voor de deur van Bethesda legde moest Starfield haar landing op de PlayStation 5 met drie jaar uitstellen. Vlak voor de XBOX Showcase van juni in 2026 besluit het nieuwe directieteam van XBOX om de PlayStation 5-versie van Gears of War E-Day af te blazen. Enkele jaren geleden verscheen er een build van Gears of War 3 voor de PlayStation 3. Deze versie was destijds ook al ver af, voordat Microsoft besloot de game toch exclusief te houden voor XBOX 360.

XBOX gaat weer iets exclusiever worden

Microsoft heeft nog niet lang geleden het roer opnieuw omgegooid. Ze gaan games weer exclusief maken en dat zagen we ook een beetje doorschemeren tijdens de XBOX showcase. Zo zijn de nieuwe Gears of War en Clockwork Revolution XBOX console-exclusives. Halo Campaign Evolved, Fable, Senua en State of Decay 3 staan wel nog gepland voor release op de PlayStation 5.

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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