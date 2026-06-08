Future Games Show 2026: Alles op een rijtje

We verzamelen al onze nieuwtjes van het afgelopen Summer Game Fest weekend voor je, zodat je alles op dezelfde plek kan bekijken. Fijn hè? Dat dacht ik. Na XBOX, Sony én de PC Gaming Show, kan je nu ook hier alles zien van de Future Games Show 2026.

Laten we beginnen bij het einde, want de Future Games Show laat nóg meer gameplay van The Exodus zien. Deze Mass Effect-achtige titel maakt veel mensen heel enthousiast. De show liet bijna 20 minuten aan gameplay en story zien.

The Pines

Een psychologische horror game die er heel boeiend uitziet is The Pines. Deze open wereld mystery game heeft veel puzzels en nog meer verhalen om te vertellen.

WheelMates

Co-op RC auto’s in een laboratorium? Klinkt leuk en ziet er nog leuker uit. Deze game komt zeker op mijn wishlist en ik ben blij om te zien dat er meer en meer co-op games komen in een tijdperk waar online games domineren.

My Cannibal Family

Altijd al je eigen pretpark willen bouwen, maar dan met kwaadaardige intenties? Je kan in My Cannibal Family je eigen evil pretpark bouwen. In het artikel staat hoe jij je kan aanmelden voor de playtest.

Don’t Fret

Altijd al als een gitaar willen spelen in een horror game? Don’t Fret heeft jouw rug. Deze horror titel zal op 1 oktober 2026 verschijnen, een maand waarin meer horror titels het licht zullen zien.

Dinghai: The Ocean Pillar

Een Chinese roguelike RPG waarin jij vecht tegen goden en demonen. Een boeiend perspectief op de mythologie! Deze titel krijgt een toffe gameplay trailer tijdens de Future Games Show 2026.

DeadRoot

Een game waarin jij speelt als een slak met woedeproblemen. De titel combineert humor, actie-combat én een leuke tekenstijl. Nog geen datum, maar wel een toffe onthulling inclusief trailer.

Arizona Sunshine

Een non-vr uitgave van Arizona Sunsine, een toch wel bekende zombieshooter die je normaal mét bril moet spelen, kan je nu zonder gaan spelen. De game komt zelfs naar Nintendo Switch 2 en is volledig in third-person te spelen.

Mistfall Hunters

een aardig toffe game, met een uniek concept. Deze ARPG mengt zich namelijk in het extraction genre. De game komt op 29 juli 2026 uit voor PC, PS5 en Xbox.

AGX GP

Een supersonische race titel, gemaakt door 1 persoon. AGX GP gaat de strijd aan met titels als WipeOut en het lijkt erop dat deze game er nog wel eens goed uit kan gaan komen.

Cordura

Een volledig nieuwe horror titel die onthuld werd tijdens de Future Games Show. In deze game kan je veel psychologische horror elementen verwachten.

Duskfade

Deze is voor de Kingdom Hearts fans die op zoek zijn naar een goede mix van combat, platforming en een rijk kleurenpalet. De game zal op 13 augustus 2026 verschijnen op zowat ieder platform.

Prison of Husks

Dark Souls op de PlayStation 2, met Silent Hill camerahoeken? Dat krijg je in Prison of Husks. Deze titel zal een klein publiek enorm blij gaan maken.

Gratis Blasphemous DLC

The Third Sin is de nieuwste DLC voor Blasphemous II. Je kan hem nu spelen zelfs! Maar, wil je eerst een trailer bekijken? Dan kan dat hier beneden.

Little Nightmares 3 DLC

Ook Little Nightmares 3 krijgt een uitbreiding genaamd The Backstage. Deze zal releasen op 12 juni 2026 en geeft jou een boel nieuwe visuals, puzzels en gebieden om te exploreren.

Wardogs

Een vette nieuwe shooter van Team17 baant zich een weg naar de showcase en onthuld voor het eerst gameplay. Ga jij 1 van de 100 spelers zijn die in de map gaat landen?

Halloween The Game

Voor degene die van griezelen houden zal ook Halloween The Game uit gaan komen op 8 september 2026. Daarnaast kondigen de ontwikkelaars aan dat de game een singleplayer gaat krijgen.