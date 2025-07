Review: Elgato 4K S

Streamers en content creators opgelet, de nieuwe Elgato 4K S capture card zorgt ervoor dat jij nóg makkelijker je gameplay kan delen met het internet. Ga jij binnenkort viral?

Vandaag kijken we naar een apparaatje die bedoeld is voor een specifieke groep, voornamelijk streamers en content creators staan hierbij in de spotlight. Elgato heeft namelijk een nieuwe toevoeging aan hun capture card repertoir. De nieuwe Elgato 4K S is een apparaatje waarmee je je gameplay op je console kunt vastleggen op je computer met een goede kwaliteit.

Vrijwel alle consoles worden ondersteund; of je nu op een PlayStation 5, Nintendo Switch 2 of zelfs op je mobiele telefoon speelt. Gameplay capture is nog nooit zo makkelijk geweest.

Deze capture card is geen top-of-the-line capture card met de laatste nifty features, maar is een sterke optie voor mensen die er nog geen hebben. Bordevol met verschillende functies zodat jij, naast het opnemen van je gameplay, ook nog eens vleiloos kan doorspelen alsof het apparaatje niet eens is aangekoppeld.

Wat kun je verwachten?

De Elgato 4K S is een mid-range capture card, en dat is zeer zeker niet slecht bedoeld. In Elgato’s range betekent dat alleen maar dat je meer “bang for your buck” krijgt. Voor een stevige €179,99 mag je ook wel wat performance verwachten.

Het apparaatje beschikt over verschillende functies die toch wel belangrijk zijn, voor hedendaagse gaming. Zo zien we de mogelijkheid om op te nemen in 4K60 dankzij de HDMI 2.0 ondersteuning. Daarbij krijgen we ook nog eens de passthrough snelheden van 4K60 of 1440p120, zonder vertraging. Dat betekent dat je op je reguliere monitor gewoon de FPS krijgt die je zou behalen zonder dat de capture card er tussen hangt.

Ook zien ondersteuning van een aantal specifieke functies zoals VRR en HDR10 bij de passthrough. Zo blijf je screentearing vermijden en heb je de optie om de mooie kleurtjes te behouden met de HDR functie.

Plug and play

Om de capture card in gebruik te nemen, heb je eigenlijk geen handleiding nodig en spreekt alles voor zich. In het doosje zit één USB-C kabel en één HDMI-kabel om aan te sluiten.

De USB-C kabel prik je in je computer en de meegeleverde HDMI-kabel steek je in de HDMI-out en in je monitor. Het enige wat je eventjes moet omsteken is je console, die mag je in de HDMI-in poort steken. Zodra je dat hebt gedaan kun je direct beginnen met streamen of clip farmen!

Om volledig gebruik te maken van de capture card, kun je ook nog de Elgato Studio app downloaden. Met deze app krijg je een direct feed van de capture card en heb je de mogelijkheid om een aantal instellingen te veranderen zoals de resolutie. Ook kun je in het programma direct gameplay opnemen.

Werk je liever via een ander programma zoals OBS Studio of Meld, dan het ook mogelijk om in deze software je gameplay op te nemen dankzij de UVC support die de Elgato 4K S heeft. Zo kun je bijvoorbeeld direct vertical format clips maken om regelrecht te posten op je social media.

Dankzij de UVC support werkt capture card dus ook in Discord en andere programma’s waar scherm/applicatie delen een ding is, mocht je alleen willen streamen voor je vrienden. Wel merkte ik dat in Discord de capture card geen audio deelde. Via het delen van de Elgato Studio applicatie kwam er wel audio.

Verdict

De Elgato 4K S is een capture card die precies de juiste functies in huis heeft zonder kwaliteit of performance in te hoeven leveren bij het opnemen van jouw gameplay. De belangrijkste functionaliteiten zijn beschikbaar in dit apparaat, overbodige functies zijn dan ook achterwege gelaten. Dit zien we terug in de prijs van € 179,99; nog steeds een aardige prijs, maar het bevat alles wat men nodig zou hebben voor de komende jaren.

De Elgato 4K S is te verkrijgen voor € 179,99 via Amazon.