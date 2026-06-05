Een “nieuwe” Nintendo Switch 2 voor Europa

De Nintendo Switch 2 krijgt in Europa een “upgrade” dankzij verschillende nieuwe EU‑regels en wetgevingen. Deze wetgevingen gaan per 2027 in en zullen wat veranderingen gaan brengen aan de Switch 2 zoals we die nu kennen.

Nintendo gaat in 2027 een aangepaste versie van de Nintendo Switch 2 uitbrengen in Europa. Deze nieuwe versie zorgt ervoor dat de batterij een stuk makkelijker te vervangen wordt mocht deze kapot gaan. Dat blijkt uit een stille update op Nintendo’s eigen website, waar het bedrijf uitlegt hoe het gaat voldoen aan de nieuwe Europese Right to Repair-wetgeving.

Die wet verplicht fabrikanten om elektronische apparaten makkelijker te repareren te maken — dus ook gameconsoles. Vanaf 18 februari 2027 moeten producten in de EU een batterij hebben die je zonder specialistische tools kunt vervangen. Nintendo bevestigt nu dat nieuwe hardwaremodellen dit gaan ondersteunen. Check ook onze review over de originele Switch 2!

De Switch 2 valt daar direct onder: het modelnummer BEE‑001 staat expliciet genoemd. Ook de nieuwe Joy‑Cons en Pro Controller (BEE‑012 en BEE‑014) krijgen waarschijnlijk een vergelijkbare update.

Op dit moment is een batterij vervangen nog steeds een pro-job. Officieel moet je een reparatie aanvragen bij Nintendo, en doe‑het‑zelf is lastig, tijdrovend en risicovol. Ook riskeer je zo een fout te triggeren bij Nintendo waarmee zij je device kunnen bricken, en je dus helemaal niets meer ermee kunt. De EU wil dus een verandering invoeren omtrent reparatie zodat apparaten langer mee gaan en zo afval, beter gezegd e-waste, te verminderen.

Het is nog niet duidelijk hoe Nintendo de batterij precies vervangbaar gaat maken. Ook is het onzeker of deze verbeterde versie buiten Europa verschijnt. Volgens eerdere berichten overweegt Nintendo dat alleen te doen in landen die vergelijkbare wetten invoeren. Voor nu lijkt het er dus op dat Europa de ‘betere’ Switch 2 krijgt, terwijl andere regio’s het moeten doen met de standaardversie.