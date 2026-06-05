God of War Laufey: eerste combat preview

De langverwachte eerste combat‑preview van God of War Laufey heeft de verwachtingen van fans wereldwijd verder aangewakkerd met de bijbehorende hype gevoelens! In een nieuwe combat first Look-trailer toont Sony Santa Monica hoe Faye — beter bekend als Laufey, de overleden echtgenote van Kratos — centraal staat in een geheel nieuwe gameplay‑ervaring.

We hebben tijdens de recente State of Play van Playstation al de aandkondiging gezien met wat gameplay beelden, nu krijgen we vanuit Sony Santa Monica meer. Deze beelden, die tijdens een recente presentatie werden vrijgegeven, bieden een diepgaande blik op haar unieke vechtstijl, de magische wereld van de Everywhen en de creatieve richting van deze opvallende nieuwe hoofdstuk in de God of War‑saga.

Uiteraard hebben wij voor jullie deze beelden klaar staan:

God(dess) of War Faye

Waar Faye in eerdere God of War delen vooral een mythische aanwezigheid was, staat zij nu volledig in de schijnwerpers. God of War Laufey begint direct na haar crematie uit de game van 2018, waarna ze onverwacht ontwaakt in de mysterieuze Everywhen — het hiernamaals van de goden. Deze wereld vormt het toneel voor een nieuw avontuur waarin Faye ontdekt dat de plannen die zij ooit smeedde om Kratos en Atreus te beschermen, in gevaar zijn. Weet je nog, dat succes uit 2018 de God of War game?

De Everywhen, waar Faye haar avontuur zal afspelen, wordt omschreven als een transcendente plek waar magie ontstaat én eindigt, en waar goden uit verschillende mythologieën samenkomen — vaak met conflict als gevolg. Dit biedt niet alleen een nieuw narratief perspectief, maar ook een unieke setting voor gevarieerde gevechten en ontmoetingen. We kunnen ervan uitgaan dat ook dit deel weer vol in het teken zal staan van mythologie en verschillende mythologische wezens.

Combat identiteit in God of War Laufey

De trailer maakt duidelijk dat Faye’s gevechtsstijl radicaal verschilt van die van Kratos. Waar Kratos bekendstaat om brute kracht en zwaarte, draait Faye’s combat om snelheid, verticaliteit en vloeiende bewegingen, meer verfijnd met een precisie gevoel achter elke swing en stab. Ze beschikt over een double jump, kan vijanden in de lucht houden met aerial juggling en beweegt merkbaar lichter en wendbaarder. Deze stijl combineert elementen uit de klassieke Griekse God of War‑games met de meer tactische, intieme gevechten uit de recente Noorse titels. Want er zit natuurlijk een Griekse en Noorse flair in die familie…

Daarnaast krijgt Faye toegang tot een legendarisch zwaard, toevertrouwd door de mysterieuze bewaker Rue. Dit wapen vormt de kern van haar nieuwe moveset, waarbij snelheid en momentum centraal staan. Elke aanval bouwt voort op de vorige, waardoor spelers een ritmische, bijna dansachtige gevechtsflow kunnen ervaren. So, shall we dance…. 😉

Magic, mythology and more!

Faye’s magische vaardigheden spelen een cruciale rol in haar gevechten. In het begin voelt haar magie zwakker dan verwacht — een bewuste keuze van de ontwikkelaars om haar groei te benadrukken of een obstakel wat wellicht eerst overwonnen moet worden. Naarmate ze haar dood accepteert en zich dieper in de Everywhen begeeft, worden haar krachten aanzienlijk sterker. Deze magie is verweven met haar identiteit als beschermster van de Reuzen (haar afkomst en voorouders) en biedt spelers nieuwe manieren om vijanden te beheersen en het strijdveld te manipuleren. Zo komen we ook steeds meer achter het Reuzen ras waar in de eerdere games vaker op gehint is geweest.

De trailer hint naar een verhaal dat dieper gaat dan een persoonlijke reis. Zo duikt een object op dat sterk lijkt op het Mask of Creation uit God of War Ragnarök (easter egg time!). Hoewel het in de trailer desintegreert voordat Faye het kan onderzoeken, suggereert haar reactie dat dit artefact een belangrijke rol speelt in de bredere tijdlijn van de serie. Dit voedt speculaties dat Faye gebeurtenissen in de hoofdgames mogelijk beïnvloedt vanuit het hiernamaals, wat een prachtige parallel aansluiting kan zijn om Ragnarök meer diepgang te geven vanuit God of War Laufey.

God of War vs Goddess of War ?

Volgens Santa Monica Studio blijft God of War Laufey trouw aan de drie pijlers van de franchise: intiem, bruut combatdesign, verkenning van een rijke wereld en een verhaal met emotionele diepgang. De studio benadrukt dat Faye’s gameplay zowel vertrouwd als vernieuwend moet aanvoelen — een balans die volgens de eerste beelden veelbelovend lijkt. Hoewel dit dus een eerste God of War game gaat zijn zonder Kratos (vooralsnog) lijkt dit een andere stap te zijn vanuit de studio om de franchise an sich meer diepgang te bieden.

Ook al ontbreekt er nog een officiële releasedatum, bevestigt Sony dat de game exclusief naar de PlayStation 5 komt. De uitgebreide gameplay‑presentatie suggereert dat de ontwikkeling vergevorderd is, al speculeren sommige analisten dat de release mogelijk naar 2027 verschuift. Wij zullen jullie in ieder geval op de hoogte houden als hier meer over bekend is!

Wil je meer God of War Laufey nieuws? Wij hadden de first look beschreven op onze website, check hier!

Voor meer informatie over God of War Laufey, kijk dan deze post op de PlayStation Blog.