2XKO – Thresh krijgt een gameplay reveal trailer

Riot Games heeft een nieuwe gameplaytrailer uitgebracht voor 2XKO Thresh, een van de meest iconische en sinistere kampioenen uit League of Legends, centraal staat. De trailer, die op 4 juni 2026 werd gepubliceerd, geeft een eerste uitgebreide blik op hoe de “Chain Warden” wordt vertaald naar de game.

De trailer toont hoe Thresh zijn kenmerkende kettingen, haken en lantaarn inzet om tegenstanders te controleren en te punishen. Zijn moveset lijkt trouw te blijven aan zijn League of Legends-identiteit: een mix van crowd control, positionele manipulatie en psychologische druk. Riot benadrukt dat spelers zowel solo als in duo’s kunnen vechten in “explosive 2v2 showdowns”, waarbij Thresh zijn toolkit bijzonder geschikt lijkt voor het ontregelen van vijandelijke strategieën. 2XKO Tresh zal zijn aankomst laten zien op 9 juni!

We hebben de gameplay reveal trailer hier voor jullie klaar staan:

2XKO Tresh KO’s

Hoewel Riot in de trailer geen volledige move‑list toont, zijn verschillende herkenbare vaardigheden duidelijk aanwezig:

Death Sentence: Thresh slingert zijn ketting vooruit om een tegenstander te grijpen, gevolgd door een snelle dash naar zijn doelwit. De animatie lijkt sterk op zijn hook, maar met extra combo‑mogelijkheden die passen binnen het 2XKO‑systeem.

Dark Passage: De iconische lantaarn verschijnt als een defensieve en ondersteunende tool. In de trailer lijkt deze te functioneren als een beschermende zone of repositioning‑mechaniek, wat aansluit bij de rol die de ability in League of Legends vervult.

Flay: De kenmerkende veegbeweging van Thresh wordt gebruikt om tegenstanders te verplaatsen en combo’s te verlengen.

The Box: De ultimate creëert een spookachtige gevangenis die schade en crowd control combineert. In 2XKO lijkt deze move vooral bedoeld om tegenstanders in een hoek te drijven of om een duo‑aanval te ondersteunen.

Deze interpretaties sluiten aan bij de manier waarop Riot eerder kampioenen heeft vertaald naar 2XKO, waarbij herkenbaarheid en competitieve diepgang hand in hand gaan. Dus de old skool Tresh liefhebbers kunnen met 2XKO Tresh hun lol op!

Lore piece over 2XKO Thresh (+Senna?)

Hoewel fans al wisten dat Senna binnenkort zou worden toegevoegd, kwam de onthulling van Thresh als een verrassing. Riot Games presenteert de twee als een soort “duo‑release”, passend bij hun verbonden achtergrond in het League‑universum. Beide kampioenen worden op 9 juni speelbaar, wat de eerste dubbele contentdrop voor 2XKO markeert. De timing van de trailer – slechts enkele dagen voor release – lijkt bedoeld om de hype richting de lancering verder op te voeren.

Tresh en Senna hebben namelijk buiten 2XKO vanuit de Leaque of legends lore ook een bijzondere relatie: Senna en haar other half zijn Sentinels of light. In de lore wordt er tijdens een fight tussen hen en Tresh, Senna gevangen in de lantern van Tresh. Senna’s other half Lucien bevrijd haar uitendelijk uit de lantern maar Senna heeft door het gevangenschap een power boost waardoor ze in haar abilities in een wraith kan veranderen.

To summarize

Met de onthulling van 2XKO Thresh zet Riot Games een nieuwe stap in de opbouw naar de release van 2XKO. De trailer toont een kampioen die zowel visueel indrukwekkend als mechanisch diepgaand is, met unieke tools die hem onderscheiden van de rest van het roster. Zijn combinatie van lange-afstandscontrole, tactische lamp‑mechanieken en explosieve aanvallen belooft een frisse dynamiek binnen de 2v2‑gevechten.

Ben je nu benieuwd naar meer informatie over Tresh of kan je niet wachten om zijn moveset alvast in te zien, check dan de website van Riot Games voor meer informatie!

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