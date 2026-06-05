Horizon Steel Frontiers MMO krijgt 2027 release

NCSoft, die we kennen van AION en Guild Wars, komt met een eigen Horizon MMO genaamd Steel Frontiers. Die game krijgt nu een release window, namelijk de eerste helft van 2027.

NCSoft maakte tijdens een stakeholder presentatie de onthulling, dit werd gespot door WccfTech. Deze game stond tussen alle andere titels die we kunnen verwachten, waaronder Cinder City en Lineage Classics. En alhoewel die titels dit jaar nog zouden moeten verschijnen, zal Steel Frontiers dit doen in Q1/2 2027.

Steel Frontiers brengt het universum dat we kennen uit Horizon Zero Dawn en Forbidden West naar een MMO jasje. De game zal releasen voor PC én mobile. Dit baart gamers die een diepgaande MMO met strakke controls en flitsende combat zoeken wel zorgen. Maar, het is ook een trend die veel Oosterse MMO’s hebben. Check de trailer van een tijdje terug hier beneden.

Naast Steel Frontiers, hebben NCSoft en ArenaNet vanavond nog wel wat verrassingen tijdens Summer Game Fest. Eén van die zal een grote Guild Wars aankondiging zijn.