Hot Wheels Infinite Rush uitgelekt

Er komt een nieuwe Hot Wheels-game aan van Milestone. Hot Wheels Infinite Rush is de naam en het lijkt er op dat de game niet hetzelfde stramien volgt als de voorgaande Unleashed-reeks. De releasedatum is ook al uitgelekt.

Vanaf 24 september is Hot Wheels Infinite Rush verkrijgbaar voor PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en Xbox Series. Milestone is de ontwikkelaar en volgt daarmee redelijk snel de Hot Wheels Unleashed-reeks op die afgelopen jaren zijn verschenen. Infinite Rush gooit het over een andere boeg. Zo racen we in deze game niet enkel over de oranje racebanen, maar betreden we een echte speelgoedstad waarin we de weg op mogen.

🚨 EXCLUSIVE 🚨 A brand new Hot Wheels game is coming & its name has never leaked before

Sadly, it’s landing in the second half of September 😶 🏎️ Hot Wheels Infinite Rush We reveal

🎮 Brand new title

📅 Release date

🕹️ Platforms

💵 Pricing in USD ⬇️https://t.co/u1wOvr8PZk — billbil-kun (@billbil_kun) June 5, 2026

De aankondigingstrailer is ook al uitgelekt. Waarschijnlijk staat de officiële aankondiging gepland voor Summer Game Fest die op vrijdagavond 5 juni, 23:00 van start gaat. Wil je daar niet op wachten? Check onderstaand dan de eerder uitgelekte video (zolang die nog online staat):

De aankondigingstrailer suggereert dat het om een open wereld Hot Wheels-game gaat. Aangezien de gelekte informatie beperkt is, moeten we het voor nu nog even doen met de info die we kunnen ophalen uit de trailer en daar onze voorlopige conclusies op baseren. De productpagina op de website van Milestone lijkt ook al aangemaakt te zijn, maar geeft voor nu nog een foutmelding.