Battlefield 6 Multiplayer onthulling vindt plaats op 31 juli

We hebben een korte teaser gekregen in de vorm van een verhalende trailer, maar de echte Battlefield 6 onthulling laat nog een weekje op zich wachten. De Multiplayer reveal vindt plaats op 31 juli en wordt vervolgd met gameplay video’s van bekende Battlefield Youtubers.

De eerste trailer voor Battlefield 6 werd onlangs onthuld en deze schept ons iets meer informatie over het verhaal en de setting. De game introduceert namelijk de groep Pax Armata, een particuliere militaire organisatie die is ontstaan uit voormalige NAVO-staten. Die de wereld op het punt van een wereldwijd conflict brengt. Dit is dan ook gelijk het thema voor de multiplayer mode, maar ook de terugkerende singleplayer mode in Battlefield 6.

Battlefield 6 brengt de iconische Battlefield gameplay terug met tactische vernietiging van gebouwen, epische dog fights in de lucht of de alles vernietigende tanks die het slagveld domineren. Het belooft opnieuw een spektakel te worden die ditmaal echt terugkeert naar de top van de franchise en veel inspiratie opdoet uit het derde en vierde deel. Of ze dit waar kunnen maken, zien we binnenkort. De eerste glimp daarvan dus op 31 juli vanaf 20:30.

Voor nu moeten we het even met de volgende trailer doen:

Multiplayer reveal!

De multiplayer reveal vindt plaats op 31 juli vanaf 20:30. Op dit moment duiken de Battlefield Studios diep in de multiplayer mode van Battlefield 6 en krijgen we meer te zien over de features, maps, terugkerende modi en nog veel meer. Na afloop van de show kunnen we live meekijken met Battlefield Creators op verschillende evenementen vanuit Los Angeles, Berlijn, Parijs en Londen. Deze worden vervolgd met een evenement in Hong Kongh op 2 augustus.

Alvast in de stemming komen? Zet dan de countdown website lekker op de achtergrond om de spanning optimaal te houden!

En wanneer komt die uit?

90% zeker dat de release date 10 oktober 2025 is, voor PlayStation 5, Xbox Series consoles en pc.