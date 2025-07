Playstation’s Fight Stick gaat The FlexStrike heten

Project Defiant werd tijdens een relatief recente Playstation State of Play aangekondigd als de Playstation 5 wireless fight stick. Defiant krijgt nu een officiële naam: The FlexStrike.

Komend weekend is het EVO fighting tournament en Sony heeft net op tijd de officiële naam onthuld voor Project Defiant. The FlexStrike is een draadloze PC- en PS5-fight stick. Deze zal ergens in 2026 uit gaan komen. De FlexStrike zal een acht-knoppig apparaat worden met een stevig design en een bijpasselijk rugtasje. Het heeft de bekende PS5 kleuren, zwart en wit en een vrij rustig ontwerp. Welke knoppen kunnen we verwachten?

PS Button

Share Button

PlayStation Link Button

L3 Button

R3 Button

Touch Pad

Options Button

Deze fight stick is een vrij merkwaardig product. Het is namelijk de eerste keer dat Sonny zich waagt aan een fight stick. Er is verder nog niets bekend over de prijs, of de tas een losse aankoop zal zijn en wanneer deze stick precies uit zal komen. Wat we wel weten is dat dit volgend jaar zal zijn. Daarnaast zal de FlexStrike wat toffe features hebben, exclusief voor PS5-spelers. Kijk jij uit naar deze stick? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!