Maak kennis met Project Defiant

Tijdens de State of Play live stream van PlayStation , is bekend geworden dat Sony bezig is aan een nieuw randapparatuurtje, genaamd Project Defiant, voor de PlayStation 5 en PC. De focus hierbij ligt op een specifieke doelgroep.

Sony wilt met Project Defiant een van de meest traditionele manier van gaming mogelijk maken op de PlayStation 5. Natuurlijk hebben we het over een fight stick zoals we die vroeger ook in de arcade hallen zagen bij games zoals Streets of Rage of Mortal Kombat.

Omdat fighting games heel groot is in de japanse cultuur, is het een natuurlijke additie aan de familie van randapparatuur. Ook is het voor het eerst dat we een first-party arcade stick krijgen van Sony.

Project Defiant is een project dat momenteel nog stevig in het ontwikkelingsproces ligt maar een aantal items zijn wel al bekend.

Digitale stick : Dankzij het innovatieve design kunnen de restrictor plates (onder de stick) in mum van tijd veranderd worden naar een vierkant, cirkel of achtkant.

: Dankzij het innovatieve design kunnen de restrictor plates (onder de stick) in mum van tijd veranderd worden naar een vierkant, cirkel of achtkant. Ergonomisch en robuust ontwerp , inclusief opbergruimte voor restrictor gates en een PS Link USB-adapter.

, inclusief opbergruimte voor restrictor gates en een PS Link USB-adapter. Draadloze PS5-wakeupfunctie via de PS-knop.

via de PS-knop. Tweekleurig design : zwart links met de stick, wit rechts met zes actieknoppen en diverse andere bedieningsknoppen.

: zwart links met de stick, wit rechts met zes actieknoppen en diverse andere bedieningsknoppen. Draadloze en bekabelde connectiviteit , met mogelijkheid tot aansluiten via USB-C .

, met mogelijkheid tot aansluiten via . Inclusieve draagtas om het apparaat veilig en stijlvol te vervoeren.

PlayStation is nog hard aan het werk met het project, dat betekent dat er nog dingen kunnen veranderen. In de loop van de komende maanden zal PlayStation meer informatie vrijgeven over deze nieuwe “controller”. Naar verwachting zal de fight stick in 2026 uitkomen.

Bekijk ook ander nieuws wat tijdens de State of Play bekend is gemaakt, zoals de nieuwe game “Romeo is a Dead Man”.