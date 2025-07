Pokémon TCG: Black Bolt & White Flare

De nieuwe Pokémon TCG-sets Black Bolt en White Flare zijn nu verkrijgbaar. The Pokémon Company stuurde ons een tweetal tins die we mochten openen. De nieuwe expansions bevatten alle 156 Pokémon uit de Unova region. Met een hele hoop illustration rares en nieuwe rarity kaarten zijn dit bijzondere sets geworden.

Bijzonder aan deze set is dat er geen losse booster packs verkrijgbaar zijn. Je zult het moeten doen met producten als Elite Trainer boxes, booster bundels en special collections. Houd er echter rekening mee dat deze producten enorm moeilijk te krijgen zijn. Jammer genoeg zet de trend deze keer ook weer door en zul je zonder pre-orders (zolang deze geleverd worden) achter het net vissen. Sommige retailers verkopen de producten dan ook nu al voor absurde prijzen. De verwachte MSRP van de tins die we mochten openen lag rond de 10 dollar. Hier in Nederland zien we het echter anders uitpakken:

Pokémon Black Bolt en White Flare verkrijgbaarheid:

Nedgame: De tins kosten hier (schokkend) 24,99 euro.

Intertoys: Hier kosten de tins 15,99 en zijn op het moment van het schrijven van dit artikel uitverkocht.

MediaMarkt Hier 12.99 (en ook op dit moment uitverkocht).

Het lijkt erop dat de vraag nog altijd hoger is dan het aanbod. We kregen afgelopen maart dan ook een update van The Pokémon Company. Dat leken mooie en geruststellende voornemens. De lijken alleen niet te zijn gelukt. Desondanks blijven de nieuwe sets op rap tempo uitkomen en blijven de scalpers hard aan het werk. Wij vragen ons dan ook stiekem af hoeveel jongere fans (met een beperkt budget) de kans missen om aan de slag te gaan met de Pokémon TCG. Enorm jammer natuurlijk, wij hebben (zoals te zien in onze pack opening video) zelf op jonge leeftijd zonder enige moeite de base set bij elkaar kunnen sparen. Wil je dat met deze sets voor elkaar krijgen, dan is het misschien handig dat je een flink deel van je salaris aan de kant zet. Niet alleen bestaan beide sets (indien je een master set wil) samen uit meer dan 800 kaarten, je zult ook zeer waarschijnlijk losse kaarten en producten van scalpers moeten kopen. Er zullen uiteindelijk nieuwe waves van deze producten uit komen waardoor de prijzen zullen zakken. Wees dan ook voorzichtig en laat de fomo je niet pakken. Vooralsnog lijken ook de pull rates van deze set niet geweldig (zoals te zien in onze video). Hoewel de data natuurlijk nooit helemaal accuraat is, lijkt het er op dat je op 1 van de 6 pakjes een illustration rare zal pullen, en de special illustration rares in 1 op de 76 pakjes.

Ondertussen komt de Mega set er ook aan. Gezien dit geen special collection is zullen hier de booster packs wel los van verkrijgbaar zijn en zal de set aanzienlijk kleiner zijn dan deze sets.