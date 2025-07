Modern Warfare 2 en 3 verdwijnen vandaag uit COD HQ

Modern Warfare 2 en Modern Warfare 3 verdwijnen vanavond om 18:00 uit de Call of Duty HQ. Dit betekent dat je de games niet meer kunt lanceren vanuit de launcher waar Call of Duty: Black Ops 6 en Warzone te vinden zijn. Beide titels moet je dadelijk afzonderlijk gaan downloaden om ze te kunnen spelen.

Call of Duty spelers zijn geen fan van de Call of Duty HQ launcher. Fans klagen over te grote installaties. Daar gaat voor heel eventjes verandering in komen, want vanavond om 18:00 worden Modern Warfare 2 en Modern Warfare 3 verwijderd uit de launcher. Fans die aan de slag willen met één van deze twee voorgaande Call of Duty games kunnen de titels afzonderlijk downloaden.

Call of Duty deelde deze update gisterenavond, maar het duurde niet lang voordat de verwarring ontstond op het internet. Niet geheel onterecht, want er verscheen geen linkje naar een FAQ of pagina met meer informatie of gevolgen van deze verandering. Zoals iedereen weet snoept Warzone mee van alle Call of Duty titels die momenteel in de COD HQ zitten. Zo kun je in Warzone kiezen uit wapens en Operators uit Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 en Black Ops 6. Inclusief alle skins en blueprints. Zes uur na de aankondiging kwam er eindelijk een update vanuit Activision. Het verdwijnen van de oude titels heeft geen effect op Warzone. Dit betekent dat je in Warzone nog steeds gebruik kunt maken van Operators (en skins), wapens (en blueprints) uit de Modern Warfare titels.

Call of Duty: Warzone content such as MWII/MWIII operators and weapons will not be impacted by this change. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 29, 2025

Het mogen duidelijk zijn dat Activision alvast plaats aan het maken is voor Call of Duty: Black Ops 7, die ongetwijfeld later dit jaar wordt toegevoegd aan de Call of Duty HQ launcher. Of de komst van de nieuwe titel er wél voor gaat zorgen dat legacy content verdwijnt uit Warzone is nog niet bekend (dit gebeurde voorheen wel, maar kreeg Warzone ook een 2.0 versie, dus waar het precies aan ligt, is nog niet zeker).