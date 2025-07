Review: Demon Slayer: Hinokami Chronicles 2

Demon Slayer is een welgeliefde anime die het zeer zeker verdient om een aantal games op naam te krijgen. Hinokami Chronicles is de franchise die CyberConnect 2, samen met SEGA, hieruit haalt. Het eerste deel zette een goede basis en vertelde het verhaal tot aan de Entertainment District arc. Ditmaal beginnen we dan ook vanaf daar.

Hinokami Chronicles 2 brengt een boel nieuwe elementen met zich mee. Waaronder 3 nieuwe story arcs met een al aangekondigde DLC voor Infinity Castle, 10 nieuwe personages, oude DLC personages die nu in de base game zitten en ga zo maar door. CyberConnect 2 is een van m’n favoriete anime game developers wegens de Naruto Ninja Storm franchise, dus ik ben blij dat ze weer terugkeren voor Demon Slayer. Laten we kijken naar een aantal elementen uit de game!

Entertainment, Swordsmith & Training Arc

Hinokami Chronicles 2 verteld in de base game het verhaal van de drie arcs die we recentelijk ook op TV hebben kunnen zien. Waar de game niet direct een sterke eerste indruk achterliet, heeft CyberConnect2 snel bewezen dat ze serieus willen innoveren voor deze titel. De Entertainment District arc heeft ook enorm toffe scenes erin, zoals de scenes waar je als Tanjiro, Zenitsu en Inosuke undercover gaat als chick, om vervolgens een enorm waanzinnige en visuele fight te triggeren, waarna alles samen komt in een conclusie die enorm veel climax draagt. De Swordsmith Village arc baarde me ook geen zorgen, beiden arcs zijn mega goed vertaald naar de game. Over de Hashira Training arc maakte ik me lichtelijk zorgen, gezien deze vrij timide is qua combat sequences. Maar, ook deze is enorm goed vertaald en het helemaal waard om doorheen te spelen.

Alle drie de arcs hebben voldoende afwisseling, gebruiken in-game cinematics op de juiste momenten en vertellen het verhaal op een redelijk tempo. Wel valt me ook hier weer op, dat er vrij veel bloat in de game zit. Side characters zijn gewoon dood van binnen en dat blijkt uit ieder dialoog. De main characters, dat zijn er gelukkig een boel, zijn dan weer enorm sterk uitgewerkt. De game weet emotie goed te brengen, dit ook door de sterke graphics die naadloos aansluiten bij de anime en manga zelf. Daarnaast is de game dit maal niet bang om gebruik te maken van de bloederige scenes, wat ik een groot pluspunt vindt.

Gameplay

De gameplay in anime games bestaat normaal voornamelijk uit een ding – vechten tot je controller kapot is. Hinokami Chronicles 2 doet dit iets anders. De combat in deze game neemt zeker een spotlight en alhoewel niet alle personages even tof spelen, werkt deze over het algemeen gewoon goed. Wat ik zelf vervelend vind, is dat de game je niet altijd laat animation cancellen, wat kan zorgen voor ongemakkelijke en stijve combat momenten. Maar, CC2 heeft enorm veel veranderingen doorgevoerd in Surge mode en de base combat. Assists brengen ook een nieuwe mechanic. Zo kan jouw assist character je combo levend houden, door een slimme attack te doen op jouw commando. Ook kan je assist jouw redden uit een nare aanval door je uit de fight te dragen. Ook kan je nu parry attacks gebruiken op projectiles, wat fijn is gezien veel characters deze gebruiken.Heavy attacks hebben nu een dash, wat soms goed werkt en soms iets minder, maar wel een logische keuze is. Ook kan je nu van difficulty wisselen, dit was in het eerste deel niet mogelijk. Iedere fight is ook tot in detail aangepast op beiden difficulties.

Buiten de combat sequences is er ook genoeg te doen. Mini-games zijn echt leuk, zo kan je een Guitar Hero-achtige mini-game spelen met Zenitsu. Maar, er zijn nog veel meer input-based mini games waar je kan dansen of waar je dé steen moet duwen door je controller te molesteren met button inputs. Er is gewoon veel meer toffe content dan in de meeste anime games. Daarnaast kan je, afhankelijk van het personage, gebruik maken van character traits buiten combat. Zo kan Tanjiro zijn reukvermogen gebruiken om te achterhalen of NPCs angstig, zenuwachtig of blij zijn. Zenitsu kan enorm goed horen en Inosuke kan zijn instinct gebruiken. Dit zijn allemaal features die door de gehele game terugkomen en ze zijn meer dan welkom.

Ook de combat sequences zelf zijn meer afwisselend. Zo zijn er sequences waar je tegen volledige hordes aan vijanden vecht. Ook zijn er sequences waar je tegen meerdere demons vecht, maar jij zelf ook meerdere personages hebt. Dit zorgt er gewoon voor dat er veel meer afwisseling is door de gehele game. Al met al ben ik niet de grootste fan van sommige keuzes tegenover het eerste deel, maar voelt de algehele game gewoon veel beter en vloeiender.

Graphics & sound design

Hinokami Chronicles 2 is op grafisch gebied echt top. De tekenstijl sluit naadloos aan bij de anime en manga, maar behoudt de game look perfect. Het is een kleurrijke game die vooral focust op het in detail brengen van alle personages. Wat ik wel jammer vind en iets waar meer anime games onder leiden, is hoe assets veel hergebruikt worden. Gebouwen, interieur en aankledingen zijn veelal dezelfde assets, wat er altijd voor zorgt dat die game een beetje ongeïnspireerd aan kunnen voelen. Echter zijn alle fighting stages wel uniek en goed uitgewerkt, dus valt dat hier enigszins wel mee. Qua sound design is er ook weinig te klagen. De game gebruikt geluidseffecten op de juiste wijze en neemt dialogen uit de anime goed over in de game.

Wat me voornamelijk opviel is hoe gezichtsuitdrukkingen en kleine animaties veel beter zijn uitgewerkt. Veel anime games krijgen het voor elkaar om volledige scenes te verknallen doordat de characters in-game maar 2 gezichtsuitdrukkingenn hebben. CyberConnect2 weet hier enorm goed om te gaan met expressies, uitdrukkingen en randanimaties die scenes veel meer tot leven wekken. Hierdoor komt humor en alle andere emoties veel sterker over. Dat is een groot compliment dat ik kan geven aan hoe Demon Slayer hier als adaptatie wordt benut.

Verdict

Demon Slayer: Hinokami Chronicles 2 is een sterke anime game die niet veel innoveert binnen het genre, maar wel innoveert op haar voorganger. Cybberconnect 2 is gewoon een stabiele ontwikkelaar die weet hoe je op adequate wijze een anime kan adapteren tot een volwaardige game. Ik kan fans van de anime dan ook zeker aanraden om de game op te pakken, het is een verbetering tegenover het eerste deel. Ook kan ik fans van anime games aan te raden om deze mee te pikken, die mag je zeker niet missen. Heb je echter weinig met Demon Slayer en zoek je een anime game die enorm veel innoveert op het genre, dan kan je wellicht wachten op een sale.