Review: Wild Hearts S

Wild Hearts S is Wild Hearts die terugkeert voor een nieuwe ronde op de Nintendo Switch 2. De “S” versie is exclusief voor de nieuwste Nintendoconsole en brengt een aantal interessante veranderingen met zich mee. Zo is dit de enige versie van Wild Hearts, waarin je met vier spelers in co-op kunt spelen.

Wild Hearts was niet de game die ik verwachte te zien verschijnen op de Nintendo Switch 2. Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht om ooit nog iets van deze Monster Hunter achtige titel te horen of zien. Wild Hearts was, ondanks haar mankementen, één van mijn favoriete games van 2023 en het is mijn favoriete game binnen het genre op Monster Hunter na. Ik had goede hoop voor deze nieuwe titel, maar dat was niet voor lange duur. Ondermaatse performance en de relatief lage verkoopcijfers, zorgde er voor dat Wild Hearts snel werd vergeten door de spelers, maar ook door de ontwikkelaars, die post-launch support al snel stop hadden gezet.

Een volledig aangepaste port voor de Nintendo Switch 2 was dus het laatste wat ik had verwacht. Enerzijds door de initiële milde receptie, maar vooral door de performance op pc, PlayStation 5 en Xbox Series consoles. Hoe moet ik het ooit voor me zien dat Wild Hearts S op de Nintendo Switch 2 er beter vanaf komt dan de vele krachtigere machines? Het antwoord in het kort: Niet beter, maar ook niet veel slechter. Het lange antwoord? Daar gaan we het uitgebreid over hebben.

Wild Hearts S

In zijn kern in Wild Hearts S exact dezelfde game als Wild Hearts uit 2023. De game, gemaakt door Koei Tecmo en Omega Force (inmiddels geen EA Originals meer), is een Monster Hunter achtige game. Dit betekent dat je vooral op zoek gaat naar reusachtige monsters en deze vervolgens velt en vilt voor hun unieke onderdelen om sterkere uitrusting te maken om het vervolgens op te nemen tegen een nog sterker monsters. De monsters in deze game heten Kemono en zijn aangetast. Daarom gedragen ze zich vreemd en vormen ze een gevaar voor het continent Azuma.

Wat Wild Hearts (S) onderscheid van andere Monster Hunter games of soortgelijke titels is het Karakuri-systeem. Hiermee kunnen spelers met slechts enkele knoppen een bouwwerk plaatsen in de grote open regio’s. Karakuri komen in twee smaken: Dragon Karakuri en “normale” Karakuri. Met de Dragon Karakuri kunnen spelers handige structuren plaatsen zoals torens die de locatie van Kemono uitlicht, kabelbanen, kampjes om snel naar terug te keren en te rusten en nog veel meer. De andere vorm van Karakuri helpt de speler vooral in combat. Zo zijn er een aantal verschillende bouwblokken die je met elkaar kunt combineren om bijvoorbeeld een muur, springplank, glider, hamer of valstrik te maken. Deze moeten je vooral helpen tijdens combat en zijn een essentieel onderdeel en mengen zich direct in de rotatie van je aanvallen om monsters efficiënt en effectief te vellen.

Wild Hearts S heeft net als de oorspronkelijke versie hetzelfde aantal wapens en soorten Karakuri om uit te kiezen. Hetzelfde aantal monsters en dezelfde quests en content. Wil je echt alle ins en outs weten over de basis van de game? Lees hier dan onze oorspronkelijke review van de game. Waar zitten dan de verschillen?

Wild Hearts S is op de Nintendo Switch te spelen met in totaal vier spelers in co-op. Op PlayStation 5, Xbox en pc kunnen er maar drie spelers in een party tegelijk. Cross-Play tussen de Nintendo Switch 2 versie en andere versies van de game is hierom ook niet mogelijk. De overige verschillen zitten hem voornamelijk in presentatie en performance.

Op de Nintendo Switch 2

Zoals je misschien verwacht is de Nintendo Switch 2 versie van Wild Hearts op een aantal fronten behoorlijk teruggeschroefd zodat de game kan draaien op de nieuwe console. Zo ziet de game er vanzelfsprekend veel minder mooi uit. De resolutie ligt een stuk lager. Alhoewel Wild Hearts S in docked mode 4K ondersteund, ligt de interne resolutie een stuk lager waardoor je het verschil tussen een 4K-presentatie en een 1080P-presentatie nauwelijks met het blote oog kunt zien. In handheld Mode is de resolutie target 1080P, maar ook hier ligt de interne resolutie lager, waardoor het niet altijd uitziet alsof je de game Full HD is.

Wild Hearts S heeft een unlocked framerate en daarom kan de performance, maar ook de visuele dichtheid variëren. Beide afhankelijk van de situatie. Ondanks de target FPS altijd 60 is, wordt deze niet of nauwelijks gehaald en zit je eigenlijk altijd te spelen in range tussen de 40 en 50 FPS. Dit is heel goed speelbaar en in handheld mode helpt de VRR ook mee om het niet te schokkerig aan te laten voelen als het aantal frames op een bepaald moment te veel variëren. Als ik Omega Force was, had ik waarschijnlijk toch voor een vaste frame target gekozen. 45 zou de sweetspot zijn in dit geval.

Naast de resolutie en de variabele performance, zijn de textures, dichtheid van bebossing en gras ook van lagere kwaliteit op de Nintendo Switch 2. Op momenten ziet de game er nog steeds best goed uit. Vooral als je de game in handheld mode speelt. Als je speelt op een grote 4K TV, vallen de imperfecties veel meer op. Ik zou deze game dan ook vooral aanraden als je houdt van Monster Hunter en dit soort games graag in handheld mode wilt spelen. Als je van plan bent om eigenlijk alleen op TV te spelen, kun je beter kiezen voor de Xbox of PlayStation versie, als je een van deze consoles al hebt tenminste.

Verdict

Wild Hearts S op de Nintendo Switch is bijna exact hetzelfde als de andere variant uit 2023, maar dan op enorm veel fronten fors teruggeschroefd om de game te kunnen laten draaien. In mijn ogen iets te veel, want we hebben gezien dat de Nintendo Switch 2 best wel wat pit heeft. Het probleem ligt eerder bij Wild Hearts zelf, die al tijdens de 2023 release, niet goed geoptimaliseerd was. Datzelfde zien we nu ook op de Nintendo Switch 2. Ondanks de performance best stabiel is, en de game op momenten toch nog aantrekkelijk uitziet (als je in handheld speelt), denk ik dat het veel beter had kunnen zijn.

Dit doet verder niets af van de ijzersterke Monster Hunter achtige game dat Wild Hearts (S) is. Wat mij betreft een dikke aanrader als je van het genre houdt, zelfs als de Nintendo Switch 2 versie je enige optie is.