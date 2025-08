Lost Soul Aside onthuld meer over de wapens

Lost Soul Aside begon als een solo project en zit inmiddels op aardig wat ontwikkelkracht. Het is een Devil May Cry en Final Fantasy inspired titel en daar horen natuurlijk ontzettend coole wapens bij. Daar verteld ontwikkelaar Ultizero je meer over.

De wapens in Lost Soul Aside zijn voornamelijk gebaseerd op snelle aanvallen of juist verwoestende aanvallen. Maar er zijn meerdere speelstijlen te hanteren. Zo kan je een simpel zwaard dragen, of een zeis.

Sword – Split-second strikes: Een gebalanceerde en mobiele keuze voor spelers die houden van precisie en snelheid. Dit wapen gebruikt een keten aan aanvallen om verwoestende combo’s eruit te pompen. Daarnaast heeft het wapen meerdere reaction-type attacks.

Greatsword – Earth-shattering power: Een greatsword, of pannenkoekenmaker zoals Souls fans het noemen, is een langzamer wapen dat draait om verwoesting en controle. Het is langzamer, maar je kan er complete groepen aan vijanden mee van de kaart vegen.

Poleblade – Piercing Storm: Dit wapen mengt snelheid met langer bereik en laat spelers 'dansen' om hun vijanden. Het is een perfect wapen voor het controle houden over grotere afstanden en groepen.

Scythe – Cutting-edge control: Een wapen waar ik zelf snel naar zal neigen is de zeis, of scythe. Met dit wapen kies je voor een wat lastigere speelstijl die gaat over het sweepen op langere afstanden en het gebruiken van timing-based aanvallen. Dit is voor de speler die accuraat wilt zijn en zijn timing correct wilt hebben.

Jouw wapen sterker maken in Lost Soul Aside

Ieder wapen heeft een base form in deze game, maar je kan ze versterken met speciale fragments. Deze vindt je door je reis in de wereld van de game op verscheidene manieren. Ze dienen niet alleen als stat booster, maar veranderen ook de hele look en feel van je wapen. Zo kan je jouw wapen instellen op heals, attack boosts of range. Maar er zijn nog veel meer opties.

Lost Soul Aside verschijnt op 29 augustus 2025. Ga jij de game halen? Laat het ons zeker even weten!