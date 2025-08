Gerucht: Nvidia overweegt prijsdaling voor RTX 50 serie

Volgens een recent gerucht vanuit een Chinese Tech Insider, overweegt Nvidia sterk om een forse prijsdaling in te zetten voor de nieuwste RTX 50 serie GPU-kaarten.

Indien je in de markt bent voor een nieuwe grafische videokaart, wil je misschien nog heel even wachten, gezien het meest recente gerucht rondom Nvidia. Volgens een Chinese Insider bekend met de kwestie, overweegt Nvidia sterk om zeer spoedig (deze maand nog) een prijsdaling in te zetten voor de nieuwe RTX 50 serie. Of het alle kaarten in de reeks betreft is nog niet duidelijk. Op dit moment heeft Nvidia de volgende kaarten in aanbod voor de RTX 50 reeks: 5090, 5080, 5070 Ti, 5070, 5060 Ti, 5060, 5050.

Indien je Chinees kunt lezen, vind je het forum waar de recente geruchten vandaan komen hier.

Wij kunnen het ook niet lezen, vandaar dat we van onze collega’s in de industrie hebben geleerd wat Nvidia’s gedachtegoed is achter deze mogelijke prijsdaling. Gezien de situatie rondom de grafische kaarten tot aan deze generatie, heeft de RTX-fabrikant de productie flink opgeschroefd. voor de RTX 50-serie. Hierdoor lijkt het bedrijf nu een forse overschot te hebben aan grafische kaarten in deze reeks en worden ze over het algemeen niet goed verkocht.

Gamers die hebben uitgekken naar een nieuwe grafische kaart hebben veelal ook laten weten teleurgesteld te zijn in de matige performance boost die de RTX 50-serie biedt, vergeleken met de RTX 40-serie. Veel spelers hebben daarom ook gekozen voor een upgrade binnen dezelfde series, in plaats van een upgrade naar de nieuwe serie. Laten we hopen dat de vermoedelijke prijsdaling er voor zorgt dat het upgraden naar een RTX 50-serie weer interessant wordt.