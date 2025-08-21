Background

Edge of Memories uitgesteld naar 2026

Nieuws Jordy Gerritse 21 augustus 2025

Edge of Memories

Edge of Memories, de niet van Japan afkomstige JRPG is uitgesteld van het najaar van 2025 naar 2026. Zo laat Nacon weten na het uitbrengen van een nieuwe trailer.

Een exacte releasedatum blijft nog even uit, maar we weten nu in ieder geval dat de JRPG van Midgar Studio dit jaar niet meer gaat halen. Het is geukkig ook niet zo dat we ons dit najaar moeten vervelen.

Voor nu, kunnen we in ieder geval wel al vooruit met een nieuwe blik in onderstaande gamelay trailer.

Edge of Memories komt van dezelfde makers als Edge of Eternity, al lijkt het budget iets te zijn aangedikt voor deze nieuwe game. Ondertussen werken er ook enkele speciale gasten aan de game van andere welbekende JRPG ontwkkelaars, zoals we eerder al meedeelde tijdens de aankondiging.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation