Edge of Memories uitgesteld naar 2026

Edge of Memories, de niet van Japan afkomstige JRPG is uitgesteld van het najaar van 2025 naar 2026. Zo laat Nacon weten na het uitbrengen van een nieuwe trailer.
Een exacte releasedatum blijft nog even uit, maar we weten nu in ieder geval dat de JRPG van Midgar Studio dit jaar niet meer gaat halen. Het is geukkig ook niet zo dat we ons dit najaar moeten vervelen.
Voor nu, kunnen we in ieder geval wel al vooruit met een nieuwe blik in onderstaande gamelay trailer.
Edge of Memories komt van dezelfde makers als Edge of Eternity, al lijkt het budget iets te zijn aangedikt voor deze nieuwe game. Ondertussen werken er ook enkele speciale gasten aan de game van andere welbekende JRPG ontwkkelaars, zoals we eerder al meedeelde tijdens de aankondiging.
