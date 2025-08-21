Preview: Resident Evil: Requiem op Gamescom 2025

Capcom pakt groots uit – rijen van 4+ uur voor games als Resident Evil: Requiem, Pragmata en de nieuwe Onimusha. Voor mij stond RE9 bovenaan de wishlist naast Crimson Desert en Phantom Blade Zero. Safe to say dus, dat ik ontzettend hyped was toen ik die Capcom fast-pass in mijn handen kreeg om aan de slag te gaan met deze game.

Resident Evil: Requiem brengt de serie terug naar het zevende mainline deel. Je weet wel, die ene waar die rare redneck constant achter je aan zit en je vervolgens zit te dineren met zijn (on)dode familie. Dit allemaal terwijl jij gewoon op zoek bent naar jouw vriendin. Raar verhaal he? Deze is niet héél anders qua weirdness. Jij speelt als Grace Ashcroft, dochter van Alyssa Ashcroft, die ook in de nieuwe trailer zat. Welke trailer denk je nu? Vooruit, hier is ‘ie dan!

Horror weer voorop

Capcom had eerder al bekendgemaakt dat horror weer de spotlight zal nemen, psychologische horror is daarin niet te missen. Dat was direct te merken toen ik de demo ging spelen op de mooie Oled monitor die Capcom in hun booth had staan. Wanneer je op de new game knop drukt, kom je direct in een benauwd moment voor Grace terecht. Zij hangt namelijk op de kop aan een soort geïmproviseerd semi-verticaal bed. Je ziet een ongemakkelijke scene, want Grace probeert namelijk los te komen van dit bed, om er vervolgens achter te komen dat er op haar geëxperimenteerd is. What the helly? Dat is wat ze toen waarschijnlijk dacht. Excuseer mijn TikTok brein. Maar, all jokes aside, de game begint direct met Resident Evil puzzels, die we allemaal tof vinden. De eerste deur waar je tegenop loopt is namelijk direct dicht en het is aan jou om op zoek te gaan naar de oplossing, in dit geval een batterij om de stroom voor deze deur aan te zetten. Terwijl je hiernaar zoekt, begint langzaam een onheilig gevoel door je borstkas te kloppen – ik ben niet alleen, toch?

Dat klopt, want binnen no time komt er een ontzettend eng monster achter je aan. Jij loopt daar, first-person mode (want dat werd aangeraden voor deze scene) en een aansteker in je handen waarmee je net een halve meter voor je uit kan kijken. Rennen geblazen, want dit monster weet je weer te vinden. Het kruipt uit plafonds, opent deuren en je hoort die voetstappen je opjagen, een beetje zoals de vreselijke baby scene uit Resident Evil: Village. Dit is precies hetgeen dat ik zoek in een RE game: Trage, lompe movement en pacing, survival horror elementen en hopen dat je kop niet eraf wordt gebeten.

De RE Engine wordt alleen maar beter

Buiten het feit dat we wel gewend zijn dat alle games in de Capcom bibliotheek ontzettend hyperrealistisch zijn, voel ik toch de neiging om te benoemen dat dit alleen maar beter wordt. Requiem ziet er écht goed uit. Ieder detail op het character model van Grace is te zien, van haartjes tot zweetdruppels. Lip syncing en sound design sluiten hier naadloos bij aan, evenals de voice-acting. Daarnaast is die film grain ook weer aanwezig, waardoor de pre-rendered scenes er nóg beter uitzien. Er valt nog niet enorm veel te zeggen over de locaties en setpieces, gezien de demo zich afspeelde in een benauwde gang met een handjevol deuren.

Verdict: It’s looking good!

Resident Evil: Requiem verschijnt in februari volgend jaar, maar ik ben nu al helemaal verkocht. Dit is precies wat ik zoek in een horror game en ik hoop dat de volledige game nog vetter zal worden. Puzzels, survival en goed nadenken over je volgende stap, dat is wat deze franchise voor mij compleet maakt. Ik ben dus blij om te zien dat we weer deze richting nemen!

Als afsluiter wil ik benoemen dat ik benieuwd ben naar de third-person mode, terugkerende personages en Raccoon City. Jij ook, toch?