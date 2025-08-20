Preview: Blade & Soul Heroes op Gamescom 2025

Blade & Soul zette het MMORPG genre tijdelijk op z’n kop gedurende de initiële release. De game verscheen in hetzelfde jaar als Guild Wars 2, die ook vanuit NCSoft kwam. Die originele game heeft dit jaar nog een re-release gezien. Maar NCSoft wilt de Blade & Soul franchise doortrekken naar andere brancheringen, waaronder mobile/PC Gacha. Hoe ziet dat eruit? Wij speelden het op Gamescom 2025!

NCSoft was zo vriendelijk om Jordy en ondergetekende te ontvangen voor een sessie van dik twee uur. Tijdens die sessie kregen we meer nieuws over Aion 2, Time Takers en Cinder City. Maar, we mochten ook aan de slag met Blade & Soul Heroes, een game waar ik zelf benieuwd naar was. Jordy op de PC, ik op een iPhone, samen aan de slag met deze mobile game, die ook op Steam verschijnt. Tijdens dit interview hebben we de desbetreffende spokesperson leeggetrokken met ‘intimiderende’ vragen over monetization, gameplay en graphics.

Gameplay: 2 combatstijlen in 1 game

Blade & Soul Heroes is niet alleen op 2 platformen beschikbaar, maar hanteert ook twee mogelijke manieren van gevechten aangaan. Je kan namelijk on-the-fly wisselen tussen turn-based en realtime combat. Beide combatstijlen met hun eigen charmes. Dit is een creatief besluit geweest, gezien het twee game-ideeën combineert tot een grotere titel. De combat voelde dan ook niet heel slecht, maar het is een mobile first titel, dus verwacht geen diepgang. Wat we hebben gespeeld, was in ieder geval alles behalve slecht. De turn-based combat is wel vrij minimaal qua mogelijkheden en biedt voornamelijk een aantal skills die jij los kan laten op je vijanden. Armor werkt zo, dat het stats biedt in beide combat opties, zowel turn-based als realtime. Dit is uitgebalanceerd en zal dus geen problemen moeten veroorzaken.

In Heroes kan je boss-fights aangaan, story missies spelen en gebruik maken van sociale aspecten. Door dit te doen krijg je equipment met passieve stat bonussen en de mogelijkheid om gems te verzamelen, waarmee je dan weer nieuwe personages kan proberen te krijgen. Al met al niks nieuws voor de Gacha formule, maar daar komen we nog op terug. Qua verhaallijn zitten we drie jaar vóór de events van Blade & Soul. Alhoewel er van de 43 bestaande personages op launch maar een handjevol bekend zijn uit de originele game, laat de spokesperson weten dat er wel degelijk meer hints naar de originele game in Heroes zullen zitten. We hebben weinig gezien of gespeeld van de verhaallijn, dus een oordeel zal na launch nog verschijnen!

Een leuke artstyle

Blade & Soul Heroes heeft een toffe art direction. Je ziet personages in verschillende vormen en maten samenkomen in een kleurrijke, levendige wereld. De stijl is echt anime ten top. Wat ik zelf een tof element vond, is dat de character details zo scherp zijn, dat je volledig kan inzoomen op je personage zonder enig kwaliteitsverlies. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar een trucje gebruikt waardoor ’t personage opnieuw wordt ingeladen, maar dan dichterbij. Om de focus dan meer te leggen op jouw personage, laat de game de achtergrond steeds meer blurry worden. Het is qua graphics én UI een mix tussen Blade & Soul (Neo) en iets compleet nieuws. Weinig te klagen vanuit mij over deze kant van het spectrum.

Ze moeten ook geld verdienen

Dat is een zin die je steeds vaker hoort als excuus voor ontwikkelaars en publishers om monetization op aggressieve wijze toe te passen op hun game. Heroes is een Gacha titel, dus hier ook zeker geen uitzondering in. Dit is natuurlijk een keuze die jij als potentiële speler maakt, want je weet wat je ongeveer kan verwachten. Dat houdt Jordy en mij niet tegen om hier toch wat vragen over te stellen.

Zo zal de game een pity systeem hebben. Dit betekent dat jij na een x aantal pogingen nog steeds het personage kan pullen dat jij wilt hebben in jouw party. Personages zijn daarentegen wel ingedeeld in ‘sterren’, of in dit geval, in rarities aangegeven door kleuren. Paars is goed, groen is minder goed, een beetje van dat. Daarnaast zal de game jou limiteren om content opnieuw en opnieuw te doen, tenzij je daarvoor lapt natuurlijk. Allemaal elementen die we kennen. De spokesperson gaf aan dat ze zoeken naar manieren om het allemaal in balans te brengen voor spelers. Zo zou je een groot deel van de personages vrij kunnen spelen via story, challenges of simpelweg door te grinden.

Een releasedatum en roadmap zijn bekendgemaakt!

Blade & Soul Heroes zal verschijnen op 24 september 2025 voor mobiel en PC (Steam). De game zal direct beginnen met nieuwe banners om extra personages vrij te spelen. Daarnaast geeft NCSoft aan de game iedere 4-6 weken te gaan voorzien van nieuwe story content, personages, boss battles en nog veel meer. Ze hebben een strakke roadmap voor het eerste jaar uitgewerkt en hopen dit langer dan dat jaar zo stevig te kunnen blijven aanvullen.

Blade & Soul Heroes zag er tof uit en wij gaan hem zeker testen vanaf 24 september. En jij?