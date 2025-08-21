World of Warcraft: Midnight: Deze gameplay staat je te wachten!

Tijdens Gamescom onthulde Blizzard eindelijk de eerste gameplay trailer van World of Warcraft: Midnight en wow, dit smaakt naar meer.

De trailer laat veel actie zien: felle gevechten, mysterieuze nieuwe zones en natuurlijk die onheilspellende vibe die Blizzard in Midnight helemaal lijkt te omarmen. Denk aan gevaarlijke dungeons, epische raids en genoeg uitdagingen die je samen met je guild of lekker solo kunt tackelen. De omgevingen voelen donkerder en spannender dan ooit, alsof Azeroth weer een flinke klap te verduren krijgt en wij er middenin staan.

Naast de sfeer en de wereld die Midnight ons voorschotelt, krijgen spelers ook flink wat nieuwe features om mee aan de slag te gaan. De grootste vernieuwing is het Prey-systeem, waarmee vijanden slimmer reageren op je acties en je dus meer op je hoede moet zijn tijdens gevechten. Ook zijn er nieuwe abilities en class-updates onderweg, waardoor je favoriete character straks net wat frisser aanvoelt. Combineer dat met de vernieuwingen in world events en het feit dat Midnight ons in volledig nieuwe zones laat rondlopen, en je hebt een uitbreiding die meer belooft dan alleen een nieuw verhaal: het wordt écht een andere manier van spelen.

Het mooie is dat deze gameplay perfect aansluit bij de eerder onthulde cinematic. Daar draaide het vooral om sfeer en verhaal, maar met deze nieuwe beelden krijgen we een veel concreter beeld van hoe dat zich gaat vertalen naar urenlang knokken en ontdekken. Midnight belooft daarmee echt een uitbreiding te worden die niet alleen groots aanvoelt, maar ook de bekende WoW-formule een flinke boost geeft.

De hype is in ieder geval real. Wat vind jij van de gameplaybeelden? Krijg je alweer zin om terug Azeroth in te duiken of wacht je nog even af tot we meer weten? Laat het ons weten in de reacties!