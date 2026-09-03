Gamescom 2026 | Op bezoek bij Asetek SimSports

Asetek SimSports heeft tijdens gamescom 2026 een flinke stap gezet richting een breder simracepubliek. Voor het eerst konden we een Asetek lijn uitproberen op console, inclusief een bureau‑setup voor spelers zonder cockpit. Het is daarmee de eerste publieke hands‑on van Asetek’s console‑compatibele hardware, een belangrijke mijlpaal voor een merk dat tot nu toe vooral op pc gericht was.

Initium DD10: direct drive zonder ecosysteem‑lock

De grootste blikvanger op de beursvloer was de Initium DD10‑wheelbase, het nieuwe model binnen de Initium‑serie dat in Q4 2026 verschijnt. De DD10 levert standaard 10 Nm direct‑drive torque, maar kan 14 Nm produceren wanneer de boost kit wordt gebruikt. Zo hoef je voor een upgrade aan force feedback geen nieuwe wheelbase te kopen, en breid je je huidige setup alleen maar uit.

De wheelbase ondersteunt alle first-party stuurwielen van Asetek zelf dankzij de USB-passthrough, dit keer ook stuurwielen die een ingebouwd display hebben. Bij het instap model werken deze wielen wél, maar zal het display niet ondersteunt worden. Verder worden alle instellingen worden wederom beheerd via RaceHub, de software die de volledige Asetek‑lijn aanstuurt.

We hebben natuurlijk ook een rondje gereden met deze nieuwe wheelbase en waren onder de indruk van de feedback. Deze was constant, ononderbroken en vol met detail; een Asetek standaard zou je kunnen zeggen! Naar mijn mening heb je niet méér kracht nodig dan de 14Nm; zo kun je de focus op de baan houden en ben je niet alleen maar bezig met de auto op de baan te houden.

Nieuwe Load Cell Handbrake en Dual Mode Shifter

Naast de DD10 toonde Asetek ook twee nieuwe producten die vooral gericht zijn op rally, drift en touring‑car fans: een Load Cell Handbrake en een Dual Mode Shifter. Beide accessoires worden in oktober 2026 wereldwijd gelanceerd, en zijn al enige tijd in de schijnwerpers. Ze zijn ontworpen volgens dezelfde technische standaarden als de rest van de Asetek‑range en bieden handmatige controle voor spelers die hun rem‑ en schakelacties liever niet aan pedalen overlaten.

XBOX‑compatibiliteit centraal op gamescom

Naast PC wordt ook XBOX volledig ondersteunt door de Initium-lijn, een bewuste keuze volgens CEO André Eriksen, die benadrukt dat console‑spelers dezelfde kwaliteit moeten kunnen ervaren als pc‑racers. Mocht je al in bezit zijn van een Initium wheelbase, dan hoef je alleen het nieuwe stuurwiel te kopen die de XBOX-buttons heeft geïnstalleerd. Een aankoop van een nieuwe wheelbase is namelijk niet nodig, de chip die het mogelijk maakt om te verbinden met de XBOX zit gefabriceerd in het stuur. Dit betekent dat momenteel alleen de nieuwe Initium-stuurwiel ondersteunt wordt voor XBOX, maar het team is aan het kijken om het arsenaal voor console players groter te maken.

De aanwezigheid van Xbox‑compatibele hardware is een belangrijk moment voor Asetek. Het merk heeft eerder aangegeven dat console‑racers vaak worden beperkt door gesloten ecosystemen en beperkte stuurwielondersteuning. Het nieuwe stuurwiel moet dat doorbreken door echte direct‑drive prestaties te bieden zonder dat gebruikers vastzitten aan één merk of platform. De hands‑on op gamescom beloofde al goede support, en op SimRacingExpo zal deze support ook testbaar zijn voor het publiek bij Asetek’s eigen booth.

Prijsinformatie volgt later

Hoewel de DD10 al uitgebreid getoond werd, heeft Asetek nog geen definitieve prijs of volledige specificaties gedeeld. Het bedrijf benadrukt dat deze informatie dichter bij de lancering wordt bekendgemaakt. De verwachting is dat de DD10, als onderdeel van de Initium‑lijn, een relatief betaalbare instap in direct‑drive zal bieden, vergelijkbaar met eerdere modellen binnen dezelfde serie.

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