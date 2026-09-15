Preview | Guild Wars 2: Code of Creation

Guild Wars 2’s meest recente expansion onder de naam Visions of Eternity pakt een ietwat modernere aanpak door de Inquest in te zetten. Dat verhaal zet zich voort in Code of Creation, die vanaf 15 september te spelen is. Een nieuwe map, nieuwe uitdagingen, beloningen én verhaallijnen banen zich een weg naar de game toe en wij mochten al een beetje in de code spieken.

Ik ben geen ITer, maar Code of Creation klinkt dan ook als iets dat dieper gaat dan dat. We krijgen het vervolg op het Inquest vs. de wereld verhaal uit de base expansion en daar hoort veel content bij! De seizoensfinale van het verhaal, een nieuwe map, nieuwe raid en veel nieuwe dingen om vrij te spelen. Ook kregen we eerder al een eerste blik op de nieuwe Legendary Sword: Wages of Stars. Ik mocht op 10 september al een duik nemen in de nieuwe content en geef je graag mijn uitgebreide mening!

De grote finale

Het verhaal van Visions of Eternity komt in Code of Creation tot een bombastisch einde. Over de daadwerkelijke gebeurtenissen kan en ga ik niks zeggen, maar we krijgen wel een eerste blik op waar ArenaNet naartoe wil met deze verhaallijn.

We kregen tijdens de preview een kort deel van een van de nieuwe chapters te zien en de storytelling lijkt opnieuw een stapje omhoog te zetten. Het verhaal durft wat complexer te worden en speelt meer met grijze gebieden. Zo is de Commander een antagonist gewend die hem simpelweg van de kaart wil hebben, terwijl dat hier niet altijd het geval is. Vloxx bevindt zich veel meer in dat grijze gebied en lijkt zelf niet volledig te beseffen waar zijn acties toe kunnen leiden. Juist dat maakt hem interessant én gevaarlijk. Ook leren we meer over de filosofie van Vloxx en komt uiteindelijk het lot van Tyria zelf in gevaar. Meer ga ik daar niet over zeggen, maar het is duidelijk dat Code of Creation niet alleen een klein zijverhaal vertelt.

Leyspring Hollows

Het verhaal brengt ons naar Leys­pring Hollows, de nieuwe zone waarin oude magie en moderne technologie samenkomen. En visueel is dit misschien wel een van de opvallendste Guild Wars 2-maps die ik de afgelopen tijd heb gezien.

Blauw, paars en allerlei magische effecten domineren het landschap, waardoor de map bijna een sprookjesachtige uitstraling krijgt. Daartegenover staat natuurlijk de technologie van de Inquest. Het contrast tussen die twee werelden werkt verrassend goed.

De map is bovendien enorm en bevat een flinke meta-event die om de drie uur start. Verschillende events vanuit andere Castora-maps vloeien daarbij in elkaar over.

Interessant is dat de grote meta-event zich afspeelt in een afgesloten gedeelte van de map. Daardoor kunnen spelers die gewoon op ontdekkingstocht zijn hun gang blijven gaan zonder dat de wereld om hen heen constant wordt overgenomen door een gigantisch meta event.

Wie vervolgens wel aan de meta begint, mag zich voorbereiden op een stevige uitdaging. De moeilijkheid doet denken aan het grotere meta event uit End of Dragons. Meerdere AoE-aanvallen en mechanics vinden tegelijkertijd plaats, waardoor je actief moet opletten en vooral moet samenwerken.

Ouderwets raiden en een nieuwe Fractal

Guild Wars 2 staat bekend om zijn innovatieve en uitdagende raids. Samenspel en afgestemde builds spelen een cruciale rol en dat zal bij Nexus of Eternity niet anders zijn. Deze tien-speler raid staat volledig in het teken van sterren en technologie. In de komende weken krijgt de raid bovendien een Legendary Mode voor spelers die nóg verder willen gaan.

Ben je geen raider? Dan komt er ook een Convergence variant van de encounter. Deze biedt een rustigere ervaring en andere beloningen. Daarnaast krijgen spelers met Solitary Fractal een nieuwe vijf-speler Fractal voorgeschoteld. Ook deze krijgt in de komende weken Challenge Modes voor wie op zoek is naar een extra uitdaging.

Wages of Stars en nieuwe beloningen

Eerder kregen we al een eerste blik op Wages of Stars, het nieuwe Legendary Sword. Wat vooral opvalt, is dat het wapen van vorm verandert afhankelijk van de aanval die je uitvoert. Dat geldt ook voor de projectielen die je ermee afvuurt.

Daarnaast komen er nieuwe beloningen naar de game, waaronder de Tenebral Ward armor set en Shining Ward weapon set.

De meta-event heeft bovendien een bijzondere beloning. Na afloop kun je proberen een Ascended weapon uit de grond te trekken. Of je daadwerkelijk met een mooie buit naar huis gaat, is vervolgens een kwestie van geluk.

Ook de raid, Fractal en Wizard’s Vault krijgen nieuwe beloningen. En dan zijn er nog twee bijzonder belangrijke toevoegingen: eindelijk krijgen we een /clap-emote én een finger-gun-emote.

Eerste indruk

Code of Creation lijkt een behoorlijk stevige finale voor Visions of Eternity te worden. De nieuwe map is groot en visueel indrukwekkend, ’t meta-event vraagt daadwerkelijk om samenwerking en ook op het gebied van endgame content valt er genoeg te beleven.

Wat mij vooral bijblijft van deze preview is de combinatie van magie, technologie en het wat complexere verhaal. ArenaNet lijkt met Code of Creation niet alleen meer content te willen geven, maar ook daadwerkelijk iets nieuws met de wereld en personages te willen doen.

Of het uiteindelijk een waardige finale voor Visions of Eternity wordt, moeten we afwachten tot we alles zelf kunnen spelen. De eerste indruk is in ieder geval veelbelovend.