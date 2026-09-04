Preview | Honkai Nexus Anima

HoYoverse bracht maar liefsts twee nieuwe games met zich mee; naast Petit Planet hebben we ook een kijkje kunnen nemen in de nieuwe creature collecting game genaamd Honkai Nexus Anima.

Honkai: Nexus Anima voelt meteen als een frisse nieuwe stap binnen de Honkai‑serie. Deze keer draait het niet om snelle actie of turn‑based JRPG‑gevechten, maar om een charmante mix van creature‑collecting, avontuur en strategische battles. De game haalt duidelijk inspiratie uit bekende monsterverzamelgames en moderne autobattlers, maar geeft er een eigen Honkai‑twist aan die verrassend goed werkt.

In Nexus Anima draait alles om de mysterieuze wezens genaamd Anima. Na een ramp, de Sundering, zijn de oude kosmische verbindingen – de Nexus – verbroken. De overgebleven kracht is verspreid over de wereld en heeft zich gevormd tot deze Anima. Jij speelt een reiziger die uit gevangenschap ontsnapt en ontdekt dat je een speciale band kunt vormen met deze wezens. Hoe sterker die band wordt, hoe meer mogelijkheden je krijgt om de wereld te verkennen, puzzels op te lossen en tactische gevechten te winnen.

Verzamelen, evolueren en verbinden

Het verzamelen van Anima voelt meteen vertrouwd: je komt ze tegen tijdens je reis, leert ze kennen en bouwt een band op die zelfs evoluties mogelijk maakt. Elke evolutie is meer dan een nieuwe vorm — het is een teken dat jullie band groeit. Verder kun je je Anima een naam geven, foto’s ermee of ervan maken en soms zelfs een zeldzame Chromatic Anima tegenkomen, een soort Shiny versie!

Strategische gevechten met slimme combinaties

De gevechten in Nexus Anima zijn volledig geautomatiseerd maar ook strategisch en draaien om slimme combinaties van Anima en hun vaardigheden. Je plaatst je Anima op het veld en kiest tactische synergieën tussen de beestjes. Het is een systeem dat doet denken aan moderne autobattlers, maar dan verpakt in een avontuurlijke Honkai‑wereld. Mocht je al eens een autochess/autobattler gespeeld hebben, dan ben je snel thuis in Honkai Nexus Anima.

Een wereld vol sfeer en verhalen

Je avontuur begint in Iia, een rustige stad in de Reality Plane. Van gezellige straatjes tot mysterieuze Nexus‑gebouwen: overal vind je hints naar de geschiedenis van de wereld en jouw eigen verleden. Terwijl je verder reist, kom je nieuwe personages tegen zoals Nanafey, Bai Mei en Olympia, die je helpen om steeds dieper af te dalen in de geheimen van de Nexus.

De verschillende Planes die je bezoekt zitten vol sfeer, variatie en verborgen verhalen. Elk gebied voelt als een plek waar je samen met je Anima echt op ontdekking gaat — van boomrijke paden tot warme lichtjes in ramen die je onderweg tegenkomt.

Honkai Nexus Anima: een charmante mix die werkt

Honkai: Nexus Anima combineert creature‑collecting, evolutie, verkenning en strategische gevechten tot een verrassend charmante ervaring. Het voelt vertrouwd, maar tegelijk fris en anders dan eerdere Honkai‑titels. Of je nu komt voor de Anima, de wereld, de strategie of de verhalen: Nexus Anima lijkt precies die nieuwe Honkai‑ervaring te worden waar fans al een tijdje op hopen.



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