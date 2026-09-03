Preview | Dragon Ball Xenoverse 3 op Gamescom 2026

Bandai Namco nodigde ons uit om drie games te checken, waaronder Ace Combat 8. Die andere game kunnen we nog even niet over praten, maar waar we vanaf vandaag wel onze mening over mogen geven is Dragon Ball Xenoverse 3. Deze game doet dingen nét dat beetje anders dan z’n voorlopers.

Dragon Ball Xenoverse 3 is middels al een tijdje aangekondigd en de afgelopen maanden hebben we al watn ieuwtjes gezien. De game heeft nog geen releasedatum en staat op de planning voor 2027. Er zijn wat grote veranderingen in de game en wij vertellen je over onze ervaring.

AGE 1000

Het thema van deze game in AGE 1000, ver in de toekomst van het Dragon Ball universum dus. We plaatsen onszelf in West City, een sterk doorontwikkeld stukje stad. Hier sluit jij je aan bij de Great Saiya Squad en zul je missies starten, side quests uitvoeren en al je dingetjes regelen rondom je personage.

Bovendien vinden we een boel nieuwe en originele personages zoals Brett, Lilica en Tap. Bandai benadrukte tijdens de presentatie voor de demo nadrukkelijk dat deze voortkomen uit eerder werk van Akira Toriyama en dat ze hierin zijn werk nogmaals op nieuwe wijze naar voren kunnen laten komen.

Nieuwe combat

Combat focust zich meer op Ki en bepaalde defensive moves kunnen je Ki ook aardig beïnvloeden dit keer. Wanneer je Ki opraakt, kom je in een Ki Break terecht. Perfect Guards kunnen dit voorkomen, maar voelen door de visual clutter nogal lastig te gebruiken, gezien de timing hiervoor vrij nauw en unforgiving is.

Super Attacks werken nu met cooldowns, dus je hebt meer dan alleen je Ki nodig om attacks te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat je tactischer om moet gaan met je Ki én cooldowns en niet zomaar attacks kan spammen. Ultimate Attacks hebben een aardige cooldown, maar zijn wel cinematischer ingestoken dan voorheen.

Al met al voelde ik de flow van de combat nog niet helemaal. Het is sowieso even wennen gezien er veel veranderd, maar vooral de camera en clunky movement hielpen niet in het bewerkstelligen van een soepel geheel. Ik ben hierin nog niet overtuigd dat de combat in Xenoverse 3 direct beter gaat zijn en was zelfs een beetje teleurgesteld.

Al moet ik zeggen, mijn demo duurde 6 minuten, hierin heb ik 1 missie gespeeld. Dus een compleet beeld vormen hieruit is echt enorm lastig. Neem die teleurstelling vooral nog even met een lichte korrel zout.

In het lijf van het verleden

Wat wel toffe features zijn, is dat je nu de keuze hebt tussen een eigen super-vorm of in het lichaam treden van de welbekende Dragon Ball personages die al bestaan. Je kiest tussen Soul Switch of een Awoken skill.

Soul Switch betekent dat je de kracht van een bestaand personage, zoals Vegeta, kan overnemen voor een korte periode. In de demo dat hier nog een tijdslimiet op, maar de ontwikkelaar gaf aan dat ze dit na feedback gaan veranderen, zodat je langer in die vorm kan blijven. Met je Soul Switch krijg je dus alle bekende skills van het personage dat jij ‘overneemt’. Daarnaast kan je ook Soul Assist gebruiken, waar je het personage niet overneemt, maar waar deze je kan helpen in combat. Beide features werken heel goed en voegen een extra dimensie toe aan de game.

Awoken Skills worden een stuk uitgebreider. Gebaseerd op het ras dat je kiest, met Android als nieuw ras, krijg je verschillende awakenings. Deze transformatie hersteld evenals je HP en geeft je toegang tot betere en nieuwe attacks en stats.

Aan jou dus om te kiezen of je iemand anders wilt worden, of jezelf wilt blijven maar sterker en met langer haar. Hoe dan ook, character customization staat nog steeds hoog in het lijstje voor Bandai Namco.

Xenoverse 3: het voorlopige oordeel

In de korte demo kan ik verre van een volledige mening vormen. Wel ging ik weg met een gemengd gevoel. Enerzijds ben ik enthousiast over de nieuwe features, maar de keerzijde is wel dat ik de combat nog niet helemaal lekker vond lopen. Er is nog genoeg ontwikkeltijd en Bandai luistert actief naar feedback van testers, dus ik ben heel benieuwd hoe deze game er over een tijdje uit zal gaan zien.

Xenoverse 1 en 2 waren beiden sterke titels, dus laten we vooral uitkijken naar meer nieuwtjes over Xenoverse 3!