Preview | Gundam: Rogue Orbit

De looks van Armored Core met snelle, flitsende combat die je doet denken aan snelle actiegames als Devil May Cry en een kleine glimp van Monster Hunter? Dat moet haast wel Gundam: Rogue Orbit zijn. Het nieuwe paradepaardje van Bandai Namco.

Gundam: Rogue Orbit is een aanstaande actiongame van Bandai Namco die zich nestelt in het alsmaar groeiende Gundam-universum. Gundam groeit in scope en populariteit enorm en dat brengt allemaal nieuwe projecten met zich mee. Een film met Sydney Sweeney en een heus AAA-gamingproject, om maar enkele voorbeelden te noemen. De film hebben we nog niet kunnen zien, maar we hebben de nieuwe game op Gamescom 2026 wel al eventjes mogen spelen!

Suit-up in Gundam: Rogue Orbit

De demo die we mochten spelen bestond uit twee levels. Een level waarin we wat “fodder”-vijanden moeten verslaan terwijl we door een of ander groot station banjeren waar een typische eindlevelbaas zijn opwachting maakt. Het andere level was een echte eindbaas. Geen fodder, geen exploration, maar gewoon een grote bossfight. We konden voor deze twee levels kiezen uit drie soorten Gundam-suits. Dit waren vooraf samengestelde suits, maar in de volledige game kun je zelf armourparts uitwisselen om een build te maken die precies past bij jouw speelstijl, of het meest effectief is voor de missie die je aangaat. Een beetje vergelijkbaar met Armored Core dus, maar hoe het systeem werkt hebben we nog niet kunnen zien.

De samengestelde pantsers die we konden kiezen waren in ieder geval de Assault Sword Assembly, Whip Sword Assembly en Sword Lance Assembly. Elk pantser had zo zijn eigen specialiteit die een beetje de speelstijl voor je uitlegt, maar niet zozeer bepaalt. Althans, niet in de moeilijkheidsgraad die voor ons werd gekozen in de demo.

Is this thing on?

Het besturen van je Gundam is vrij eenvoudig. Als je eerdere actiegames hebt gespeeld, zitten de knopjes op de verwachte plek, maar af en toe voelt het wel zwaar aan. Dat is natuurlijk een beetje de bedoeling, want een Gundam is gigantisch groot. Vooral het navigeren door de wereld op een normaal tempo voelt soms erg traag. Sommige Gundams hebben dan weer betere boosters of vliegmogelijkheden, waardoor je sneller kunt bewegen.

Af en toe vergeet je dat je in een reusachtige Gundam zit en dat komt omdat de wereld om je heen gebouwd lijkt te zijn op het formaat van een Gundam. Alsof ze in elke fabriek, lift en omgeving rekening hebben gehouden met het feit dat er wellicht ooit een Gundam doorheen moet passen. Dit doet wel iets af van de schaal van de Gundam. Ook alle vijanden die je tegenkomt zijn namelijk geschaald naar de grootte van de Gundam. De vraag is dan: wat kwam eerder? De Gundam of de vijand? Als in: wie is naar wie geschaald? Het zou in de volledige game in ieder geval helpen als vijanden en locaties niet altijd rekening houden met de gigantische schaal van een Gundam. Zo houden we deze gigantische stalen harnassen ook een beetje in perspectief.

Flitsende actie

Over één ding is geen twijfel mogelijk: deze game speelt zo ontzettend lekker. De actie is flitsend en punchy. Vechten met deze Gundams voelt heerlijk. Je hebt uiteraard verschillende soorten aanvallen, combo’s en zelfs ultimate aanvallen die eerst moeten opladen. Gevechten met bosses hebben ook een beetje iets weg van Monster Hunter. Als je bepaalde ledematen vaak achter elkaar beschadigt, breken ze af en verliezen ze de functionaliteit. Zo kun je vleugels van grote draken kapotmaken, zodat een boss niet kan vliegen, of staarten eraf slaan, zodat ze je er niet meer mee kunnen lappen.

Wat we tijdens de demo hebben gezien, is slechts een glimp van de mogelijkheden uit de volledige game die nog volop in ontwikkeling is, dus ik ben ontzettend benieuwd waar dit combatsysteem dat nu al heerlijk aanvoelt naartoe gaat.

Onder de indruk

Na het spelen van Gundam: Rogue Orbit ben ik ontzettend enthousiast om er opnieuw in te duiken. De combat en presentatie hebben me nu al overtuigd, alhoewel er, zoals ik al zei, wel ruimte is voor verbetering, met name om het gevoel van schaal goed over te brengen. Voor nu zijn we in ieder geval positief en ziet de toekomst voor Gundam er goed uit.