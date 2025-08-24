Preview | Cronos The New Dawn op Gamescom

Toen de makers van de Silent Hill 2 Remake, Bloober Team, hun nieuwe game Cronos The New Dawn aankondigde waren alle ogen op de redactie natuurlijk gelijk geopend. Geen remake deze keer maar een origineel verhaal van de makers van misschien wel de beste game uit 2024. Wij hebben op Gamescom de mogelijkheid gekregen om een lange demo van het spel te spelen en in deze preview neem ik jullie mee met mijn ervaringen!

Cronos The New Dawn stond dus al op het interesselijstje binnen de redactie, hoe kan dit ook eigenlijk niet met een team dat aan misschien wel de meest gepolijste game van vorig jaar heeft gewerkt. Dit keer met een origineel eigen verhaal in zijn eigen wereld. Jij speelt als The Traveler, een tijdreiziger voor organisatie enigmatic Collective. Het is aan jouw de taak om terug te gaan naar het verleden om te stoppen wat de mensheid in het heden heeft uitgeroeid.

In deze preview kijk ik vooral naar de algehele sfeer van de game, trekt het mysterie in het verhaal mij genoeg en wordt dit de game die je moet gaan spelen? Laten we beginnen!

Cronos The New Dawn

Wanneer je de demo begint merk je al snel de grauwe en mysterieuze sfeer in het spel. Je weet eigenlijk dan nog niets van het verhaal, maar wel voel je dat iets niet helemaal klopt. Gaandeweg in het level kom je meer kleine hints tegen die de puzzelstukken voor je klaarleggen. Er zijn bijvoorbeeld teksten op de muur welk in het pools geschreven zijn, met je pak kun je deze vertalen. De eerste minuten die ik speelde, gaf me dit gelijk een Dead Space of The Callisto Protocol vibe. Vooral eerstgenoemde vond ik een erg tof spel om doorheen te gaan.

Inspiratie

En ondanks dat wanneer je het spel speelt je voelt dat er duidelijk inspiratie is genomen uit andere games heeft deze game toch ook zijn eigen identiteit. Het is altijd spannend wanneer een compleet nieuwe franchise wordt opgezet. Vooral in een game wereld als Cronos The New Dawn waar de mogelijkheden tot eventuele vervolgdelen door het tijdreizen eindeloos is. Voor mij persoonlijk is bij deze game belangrijk, voel ik de mysterieuze sfeer en wil ik uitzoeken wat er allemaal aan de hand is? En daar kan ik na het spelen eigenlijk alleen maar met ja, op antwoorden!

Grafisch

Ook grafisch is er weinig op de game aan te merken. Niet zo raar ook, want de game komt over een kleine twee weken al uit! De grauwe sfeer in het spel en de donkere stegen complimenteren de mysterieuze sfeer van Chronos The New Dawn enorm goed. Er waren geen merkbare haperingen in het spel en de gehele ervaring voelde eigenlijk hier in gewoon perfect.

Katten

Mensen hun grootste vriend is altijd een discussiepunt. Voor ondergetekende is dit een kat! Grappig dus om te zien dat in zo donkere horror like survival game opeens een kat te vinden was die wanneer je er naar toe gaat wat items voor je dropt. Hoeveel er van deze mensenvrienden in het spel zitten is niet duidelijk, maar kijk dus zeker uit naar deze beestjes!

Verdict

Cronos The New Dawn komt snel. Erg snel zelfs want hij is op 5 september al te spelen. En dat merkte je al aan de preview build die we konden spelen. De game voelt eigenlijk al zo goed als af. Tijdens het spelen ben ik geen haperingen of andere mankementen tegengekomen. Het lijkt er op dat dit weer een winnaar kan zijn voor Bloober Team en hoe vet is dat natuurlijk dat dit nu met een eigen origineel IP gaat gebeuren. Wij kunnen in ieder geval niet wachten op de game te spelen. Ben jij ook zo benieuwd naar Cronos The New Dawn? Laat het ons weten!