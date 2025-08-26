Preview | My Hero Academia Alls Justice op Gamescom

Anime games en brawlers zijn eigenlijk niet los te denken van elkaar. Een anime game is namelijk vaak een brawler game waarin je het opneemt tegen de tegenstander in een arena. My Hero Academia Alls Justice is zo een game. Wij hebben de game mogen spelen op Gamescom en in deze preview nemen wij je mee naar onze bevindingen! Plus Ultra!

Toegegeven, ondergetekende is niet de grootste fan van dit soort games. Maar ik ben wel een ontzettende fan van anime. En een anime die ik al jaren volg is, jawel, My Hero Academia. Toen dus de vraag kwam van de redactie of ik bij deze game wilde zijn hoefde ik niet lang hierover na te denken. Dit jaar komt ook het laatste seizoen uit van de anime en dat voelt voor mij echt als het einde van een tijdperk.

Maar wat kan iemand als ik nou verwachten van zo arena fighter? Het roster is belangrijk omdat je natuurlijk met karakters wilt spelen uit de serie die jij leuk vindt. Maar ook wil je in bekende plekken het gevecht uitvoeren. Ook zou ik zelf graag een toffe singleplayer ervaring willen hebben (Ik kijk naar jou, Dragon Ball Z). Dit alles zou dan een totaalpakket moeten vormen voor misschien wel de laatste My Hero Academia game, tenzij er natuurlijk meer gaan komen zelfs als de serie ten einde komt?

MY HERO ACADEMIA ALLS JUSTICE

Bandai Namco heeft de laatste jaren ontzettend veel van deze arena fighters uitgebracht voor verschillende grote anime titels. Dit was wel de eerste keer dat ik een My Hero Academia game onder handen nam. Na een potje 1vs1 mochten wij een tijd aan de slag gaan met 3vs3 battles. En wat mij opviel? Ik had enorm veel plezier hier in! Misschien dat dit te maken had met dat ik de IP zo leuk vindt? Maar dat vind ik bij Dragon Ball Z ook en die games kunnen mij eigenlijk niet echt bekoren.

Nee, er was meer aan de hand. Deze drie tegen drie battles met het switchen tussen karakters werkte enorm soepel! Er zat een strategie element in wanneer jij in de problemen zat om toch naar een ander karakter snel te gaan. Voor ik het wist zat ik met Deku vele moves uit te voeren die ik ook heb gezien tijdens mijn reis met de anime. Het zag er grafisch enorm goed uit ook. De effecten tijdens aanvallen, de snelheid waarin er gevochten kon worden maar ook wat er allemaal op het scherm gebeurde.

Het voelde allemaal nooit als te veel of dat ik mij verloren voelde, wat wel eens anders is bij fighting games.

Plus Ultra

Je kunt eigenlijk aan alles zien dat Bandai Namco ontzettend zijn best aan het doen is om de My Hero serie een passend afscheid te geven. De ultimate aanvallen die je kon doen, de muziek, de karakters. Het past allemaal goed. En waar ik zei dat dit een game is die ik normaal niet echt speel weet ik eigenlijk na het spelen van de preview dat deze er zeker gaat komen.

Over de story en de karakters willen wij niet te veel kwijt nog. Dat mag je allemaal lekker zelf gaan ervaren welke helden en welke vijanden je mee kan spelen!

Verdict

My Hero Academia Alls Justice is eigenlijk wat ik zou verwachten toen ik Dragon Ball Z Sparking Zero haalde. De game is lekker snel, grafisch goed en het 3vs3 element is enorm goed opgezet wat switchen enorm soepel maakt. Ik heb eigenlijk best wel hoge verwachtingen gekregen na het spelen van deze preview en ga de game ook zeker in de gaten houden! Wij kunnen in ieder geval niet wachten om aan de slag te gaan met deze My Hero Academia game. Wanneer bekend is dat de game uit komt lees je dit natuurlijk op onze website!