Interview | S.T.A.L.K.E.R. 2 op Gamescom

Het is dan eindelijk zo ver! S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl komt naar de PlayStation 5. Tijdens ons bezoek aan Gamescom zijn wij langs gegaan bij de ontwikkelaars van deze game en hebben wij zelfs wat vragen kunnen stellen over deze nieuwe PlayStation 5 versie

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is al een paar maanden uit op de Xbox en PC maar nu is het dan eindelijk tijd voor de Sony console spelers om met deze game aan de slag te gaan. Deze game is een mix van een shooter met horror elementen en ook nog een stukje survival en is gemaakt in Unreal Engine 5.

De game is dus al een aantal maanden te spelen op andere platformen en dat betekend dus ook dat er een Metacritic score van is. Destijds op onze website hebben wij nog een hele maand de game in het zonnetje gezet met onze intheSpotlight!

In het interview hebben wij verschillende vragen gesteld aan het team. Wat nemen ze mee aan ervaring sinds het uitbrengen van de game? En hoe gaat het nu met het team zelf?

Tijdens het interview zijn we ook achter een paar interessante dingen gekomen. Zo blijkt dat door het spel uit te brengen op Gamepass het voor de ontwikkelaar een veel groter publiek heeft aangesproken om het spel te proberen. Dit is fijn voor de ontwikkelaar want hierdoor krijgen zij meer feedback binnen om de game zo goed mogelijk te maken! Dit is ook goed terug te zien want de afgelopen maanden heeft het spel ook meerdere grote patches mogen ontvangen. Het team lijkt constant te luisteren naar hun community en neemt klachten dan ook enorm serieus. Dit zorgt ervoor dat de game constant in beweging blijft en steeds een stuk beter wordt met de tijd!

PS5

Toen wij S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl spelen op Gamescom viel ons op dat de game enorm soepel draaide. Wij vroegen de developers naar het proces om dit naar een nieuw platform te brengen. Hierop kregen wij te horen dat het altijd een unieke ervaring is om het op een nieuw platform uit te brengen. Het is altijd een spannende strijd maar ook erg leuk omdat je nieuwe features kan toevoegen. Zo heeft de PlayStation 5 natuurlijk een controller waar geluid uit komt en hier heeft de developer ook gebruik van gemaakt om je nog meer in de game mee te nemen.

Zowel de PlayStation 5 als de PlayStation 5 Pro versie van hebben twee modem: performance en quality. De PlayStation 5 versie heeft wel wat meer power natuurlijk en hier is ook gebruik van gemaakt om dit de beste versie te maken voor de Sony console.

60fps

Voor beide console versies van S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl is er ook een 60fps optie. Dit is volgens de ontwikkelaar niet meer dan normaal en is ook iets dat de fans mogen verwachten van deze game. Het is altijd goed als een ontwikkelaar hier zo serieus over is om een stabiele framerate te halen!

Bovenstaande stukken en meer komen allemaal aan bod in onze S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl interview video dus neem zeker hier ook een kijkje. Wij zijn in ieder geval erg positief over de game tot nu toe. Het team lijkt de feedback van spelers enorm serieus te nemen en beloofd een solide 60fps ervaring op de Sony console. Het spel zag er erg goed uit en speelde ook lekker weg. Voor mensen die het spel dus nog niet hebben gespeeld een jaar geleden hebben zij dus nu de kans om in te springen wanneer die naar de PlayStation komt.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl komt al 20 november uit voor de PlayStation 5 consoles. Ga jij hem halen? Laat het ons weten!