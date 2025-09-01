Preview | He-Man and the Masters of the Universe

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction is de volledige titel van de He-Man game die tot leven wordt gewekt door Bitmap Bureau en Limited Run Games. Tijdens Gamescom 2025 gingen we heel even aan de slag met de game.

He-Man is een echte nostalgische knaller en misschien ken je het personage alleen van de talloze memes die tijdens de hoogtijdagen van het meme-tijdperk rondgingen. He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction is een flinke mondvol, en je bent waarschijnlijk langer bezig met het uitspreken van de titel dan met het spelen van de game.

De game wordt ontwikkeld door Bitmap Bureau, een studio die bekend is in het genre van ouderwetse spellen. De nieuwe He-Man game is een klassieke Beat-‘em-up, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Ninja Turtle Games. De game speelt zich traditioneel van links naar rechts af in 2D-levels, met een vleugje diepte voor minimale 2,5D gameplay. He-Man gebruikt zijn kenmerkende worstel-moves en verzamelt geleidelijk blauwe kristallen, waarmee hij krachtige aanvallen kan uitvoeren.

De volledige game bestaat uit ongeveer 12 levels, en elk level speel je uit in minder dan 20 minuten. Een volledige playthrough duurt dus nog geen 5 uur, maar houd er wel rekening mee dat dit een echte retro-game is, waarbij game over ook echt game over betekent.

Even hands-on

Ik ben echt ontzettend slecht in dit soort games, maar ondanks dat vermaakte ik me best goed met He-Man. Ondanks het heel erg ouderwets is, ziet het er enorm fraai uit en is de pixel tekenstijl echt heel mooi vormgegeven in deze moderne retro-game. In mijn eerste poging kwam ik niet voorbij het tweede level zonder dood te gaan, dus ik moet wel echt nog oefenen. Iemand van Limited Run Games die ons de game liet zien, wist er wel bij te vermelden dat ze de game graag naar een breed publiek willen brengen. Alhoewel de kenmerkende moeilijkheid van deze games dus hoog in het vaandel staat bij deze titel, wordt er gekeken hoe ze He-Man kunnen voorzien van meer toegankelijkheidsopties. In welke vorm, is nog niet bekend.

Een fysieke versie?

Wie bekend is met Limited Run Games, weet dat ze oude titels voorzien van nieuw leven en deze heruitgeven voor moderne consoles in onder andere fysieke vorm. Zo komt er ook eentje voor He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction, maar hebben ze nog geen plannen bekend gemaakt over hoe ze dat gaan doen. Uiteraard komt er ook een Collector’s Edition variant, maar wederom zijn de specifieke plannen daarvoor nog niet gedeeld.

