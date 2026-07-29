XBOX kondigt Gamescom 2026 line-up aan

EvenementenGamescomNieuws 5 Malvin Schuivens 29 juli 2026
XBOX’s marketing team laat via XBOX Wire weten wat de Gamescom 2026 line-up gaat worden voor het bedrijf. Er zitten natuurlijk een aantal verwachte namen bij!
De XBOX booth zal volledig ingepakt zijn met 25 aankomende titels en meer dan 140 gaming stations. Daarnaast vieren ze ook hun 25-jarig bestaan, waar er interactieve installaties zullen staan en uiteraard goodies te verkrijgen zijn! De volgende grote titels kan je sowieso gaan zien!
Alle informatie omtrent XBOX @ Gamescom 2026 kan je hier lezen! Meer Gamescom nieuws? Hier wezen!
Tagged as:
Call of Duty Gamescom Gears of War Metro Stranger Than Heaven Xbox
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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