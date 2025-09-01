Hollow Knight: Silksong kost 20 euro en komt donderdag uit

Team Cherry, de makers van Hollow Knight hebben onlangs aangekondigd dat Hollow Knight: Silksong eindelijk uitkomt op 4 september 2025. Voor ons in Nederland is de game vanaf 16:00 verkrijgbaar in de digitale winkelschappen.
Sinds Team Cherry de release datum van Hollow Knight: Silksong heeft bevestigd, luidt er maar één vraag op het internet: Hoe veel kost de game? Vandaag deelt Team Cherry dat de game €19,99 kost en vanaf donderdag 4 september 16:00 speelbaar is.
Fans zijn zeer verrast door de ontzettend lage prijs van het tweede deel binnen de franchise, ondanks de eerste game ook maar €19,99 koste toen deze verscheen.
Spelers die de game graag toevoegen aan hun fysieke collectie, moeten iets langer wachten. De fysieke versie van de game komt in 2026 uit, en als eerst naar de Nintendo Switch voordat deze op andere platformen in fysieke vorm verschijnt. Vanaf 4 september 2025 is de game in ieder geval digitaal verkrijgbaar via PlayStation, Xbox, Nintendo eShop en PC.
Ga jij er mee aan de slag? Of heb je de game al even gespeeld tijdens Gamescom?
