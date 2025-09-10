Nintendo Direct aangekondigd voor 12 september 2025

Nintendo kondigt officieel een nieuwe Nintendo Direct aan voor 12 september 2025. Deze werd eerder al als gerucht verspreid, maar komt er nu dus echt aan! Wat kunnen we verwachten van Nintendo?

Er staan nog een aantal toffe dingen op de planning voor Nintendo fans: Metroid Prime 4, Pokémon Legends Z-A en Kirby Air Riders zijn hierin de meest opvallende titels. Maar, er gaan ook geruchten rond over het 40-jarig bestaan van Super Mario Bros. Naast dit alles is de Red Dead Redemption 2 port ook een luid gerucht op het moment. We kunnen aan Star Wars Outlaws zien dat het zeker niet onmogelijk is om AAA-games goed te laten lopen op de Switch 2. Wat het ook gaat zijn, laten we hopen dat we wat toffe verrassingen zien, of misschien meer over games als The Duskbloods, FromSoft’s exclusive debuut op de Switch 2.

Waar en hoelaat?

Je kan de Direct kijken op het officiële kanaal van Nintendo.

De stream is te zien vanaf 15:00 op 12-09-2025. Normaliter duurt een Direct ongeveer 45 minuten.

Wat denk jij dat Nintendo ons gaat laten zien in deze Direct? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!