Fire Emblem: Fortune’s Weave aangekondigd voor 2026

Fire Emblem: Fortune’s Weave wordt de nieuwste titel en spirituele opvolger van Three Houses. De game zal in 2026 verschijnen voor de Nintendo Switch 2!
We kennen Fire Emblem sinds Three Houses als de life-sim tactical RPG die het genre op z’n kop zette met een unieke tekenstijl, sterke personages en goede storytelling. Deze titel lijkt die formule voort te zetten in een andere setting. We zien wederom verschillende soorten personages, tactische combat en toffe graphics. Laat deze game de kracht van de Switch 2 zien? Check de trailer hier beneden!
Fire Emblem: Fortune’s Weave verschijnt ergens in 2026. Ben jij benieuwd naar de game? Blijf onze website in de gaten houden voor alle nieuwtjes omtrent de game!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment